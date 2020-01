Irán nemá dôveru v nový jadrový pakt iniciovaný USA

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Irán odmietol výzvu prezidenta USA na nový jadrový pakt a jeho velitelia ohrozili ďalšími útokmi, v čase keď obe strany ustúpili od intenzívneného konfliktu po tom, ako USA zabili iránskeho generála a Irán to opätoval USA odvetným raketovým útokom. Situácia na blízkom východe sa čiastočne upokojila po tom ako americký prezident Donald Trump ustúpil od dodatočných vojenských akcií a plánov. Podľa slov Trumpa by nový jadrový pakt mal nahradiť jadrovú dohodu z roku 2015 novou dohodou, ktorá by Iránu umožnila „prosperovať a prosperovať“, avšak s týmto výrokom u svojho oponenta neobstál. Podľa oficiálnej tlačovej agentúry IRNA iránsky veľvyslanec U.N. Majid Takht Ravanchi v reakcii uviedol, že Teherán nemôže dôverovať žiadnej myšlienke dialógu, keď Trump hrozí zintenzívnením „ekonomického terorizmu“ sankciami.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Align Technology Inc, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o vyše 3.51 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +577,25 %). Rast cien akcií spôsobil pozitívny sentiment na trhu. Spoločnosť Align Technology Inc. navrhuje, vyrába a predáva výrobky dentálneho lekárstva. Spoločnosť ponúka systém, ktorý koriguje vychýlenie zubov pomocou série čistých a odnímateľných zariadení, ktoré posúvajú zuby do požadovanej konečnej polohy. Align Technology slúži zákazníkom po celom svete.

Makro analýza dňa:

Ministerstvo obchodu dnes uviedlo, že Čínsky vicepremiér Liu He, vedúci vyjednávacieho tímu krajiny v obchodných rokovaniach Sino-U.S., by mal podpísať vo Washingtone budúci týždeň obchodnú dohodu s USA známu ako „Fáza 1“. V zmysle vyhlásení Svetovej banky by sa malo čínske HDP tento rok zvýšiť o 5,9%, pričom v júni jej prognózovalo zvýšenie o 6,1%. Pokles v prognóze ovplyvnili vplyv amerických ciel. Dnes Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +2,31 %, Hang Seng +1,68 %, CSI 300 +1,27%

Náklady na pôžičky vlády v celej eurozóne sa dnešným dňom zvýšili na týždenné maximá, môže za to rastúci pozitívny sentiment, ovplyvnený napätím medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý pravdepodobne nebude stupňovať. Zamerania investorov sa opäť vrátili na štátne nové ponuky a hospodársky výhľad. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,62 %, CAC 40 +0,19 %, DAX +1,31 %.

Nové žiadosti o dávky v nezamestnanosti v USA klesli viac, ako sa očakávalo minulý týždeň, zdá sa však, že trh práce sa ochladzuje, pričom počet Američanov v nezamestnanosti narástol na konci roka 2019 na viac ako 1-1 / 2-ročné maximum. Počiatočné žiadosti o dávky v nezamestnanosti klesli o 9 000 na sezónne očistených o 214 000. Akcie spoločnosti Apple si polepšili kvôli novým údajom o predaji Iphone mobilov v Číne, ktorý v decembri vzrástol o viac ako 18%. Britské maloobchodné reťazce zaznamenali najhorší rok vo svojej historií. Tržby klesali najmä obchodným reťazcom ako Marks & Spencer a John Lewis. Generálna riaditelka združeniu britského maloobchodu Helen Dickinsová upozorňuje na podobné vyhliadky v maloobchodných reťazcoch aj v aktuálnom roku, avšak závisí to aj od dôvery verejnosti v obchodných jednaniach medzi EU a Britániou. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +0,75 %, S&P500 +0,54 %, NASDAQ +0,78 %.