Za desať rokov rast o deväť miliónov percent, to dokáže len Bitcoin

Zdroj: Bloomberg;ČTK;theconversation

Foto: getty images

dnes 9:41 -

Výkon Bitcoinu za desať rokov, vrátane jeho obrovského rastu a následného hlbokého prepadu, zanecháva všetky ostatné aktíva ďaleko za sebou. Neexistuje nič, čo by sa svojim rastom aspoň vzdialene priblížilo Bitcoinu. Hodnota akciového indexu S&P 500 sa v rovnakom období len strojnásobila a index, ktorý sleduje svetové trhy, sa viac ako zdvojnásobil. Zlato zdraželo o 25 percent. Niektoré z najvýkonnejších akcií v indexe Russell 3000, vrátane Exact Sciences alebo Intelligent Systems, vzrástli asi o 3000 percent. Tieto zisky sú však neporovnateľné s najnovším a jedným z najkontroverznejších zázrakov finančného sveta.

Čiastočne je za monštruóznou návratnosťou výpočet počiatočnej hodnoty Bitcoinu. Táto alternatívna mena totiž nemala žiadnu hodnotu, keď ju na Halloween v roku 2008 vytvoril niekto, kto si hovorí Satoši Nakamoto. Bol navrhnutý ako metóda zámeny, ktorú možno zasielať elektronicky medzi užívateľmi po celom svete a ktorá nemá centralizovanú kontrolnú sieť. Namiesto toho beží na sieti počítačov, ktoré sledujú všetky transakcie v hlavnej knihe, takzvanom blockchaine. Pre mnohých bola táto technológia dostatočným dôvodom pre nákup.

Na druhej strane rovnice sú nadšenci Bitcoinu, ktorí v jeho technológii videli sľubný spôsob zmeny globálneho finančného systému. "Je to prvýkrát, čo sme svedkami skutočného oddelenia. Rovnako ako cirkev od štátu sa oddelili peniaze od štátu," uviedol Alex Mashinsky, ktorý je zakladateľom platformy zameranej na pôžičky v kryptomenách Celsius Network. "Je to inovácia, je to vzrušenie."

Začiatky mal však Bitcoin pomalé. Prvú transakciu zaznamenal dva roky po vzniku, kedy ho niekto použil na nákup pizze. Od vtedy sa cena kryptomeny výrazne zvýšila a objavili sa stovky napodobenín s väčším či menším úspechom. Mnohí z tých, ktorí stáli pri zrode Bitcoinu, mu zostali verní. Sledovali, ako v uplynulom desaťročí prechádzal unikátnym cyklom prudkého rastu a potom rovnako rýchleho pádu.

Na začiatku roka 2017 Bitcoin vystúpil nad 1000 USD a do polovice leta sa jeho cena viac ako zdvojnásobila. Rozpútalo sa šialenstvo. Do konca roka sa pohyboval nad 14 000 USD. Ale ako sa rýchlo rozbehol, ešte rýchlejšie sa prepadol. Do konca roka 2018 sa len ťažko dostával nad hranicu 3000 USD. Napriek tomu krátko po prepade prišiel ďalší mohutný rast, a v lete 2019 vystúpil až na 13 800 USD.





Či Bitcoin prežije, bude záležať od jeho ďalšej akceptácie. Využitie ako prostriedku výmeny sa zatiaľ nerozšírilo. Niekoľko veľkých obchodníkov síce prijíma platby v Bitcoinoch, ale nie je to v takom rozsahu, ako mnohí predpokladali. Podvody sú stále rozšírené. Záujem klesá a väčší vlastníci majú výraznejší vplyv než v čase najväčšej bitcoinovej bubliny v roku 2017. To znamená, že ich vplyv na cenu by sa mohol zvyšovať.

Prognóz vývoja Bitcoinu na ďalších desať rokov je celý rad. Podľa nich sa určite zvýši masové prijatie tejto kryptomeny. Technológia blockchain spôsobí revolúciu a vyrieši každý problém na svete. Na druhej strane zrejme zosilní regulácia a centrálne banky budú venovať Bitcoinu viac pozornosti než kedykoľvek predtým.

V krátkodobejšom horizonte špekulanti očakávajú, že tento rok by mohol byť menej nestabilný vzhľadom k nadchádzajúcej zmene. Počet mincí pridelených takzvaným ťažiarom, teda tým, ktorí spracúvajú transakcie, sa zníži o polovicu. To by sa malo stať v máji 2020 a internet je plný hodín s odpočítavaním. Predchádzajúce zníženie počtu mincí, ktoré sa uskutočnilo zhruba pred štyrmi rokmi, sa časovo zhodovalo s cenovým rastom. Mnohí tak veria, že sa to bude opakovať.

Rok 2020 by mohol byť rokom, keď sa kryptomenný sen rozplynie. Vízia sveta, v ktorom tieto meny prevezmú pozíciu centrálnych bánk sa rýchlo stráca. Nie je to tak, že tieto meny nemajú vo finančnom svete svoje miesto, ale technológia blockchain, je pre vlády mimoriadne náročná. Stále však kryptomeny zohrávajú úlohu ako geopolitické zabezpečenie, napríklad po poslednom zvýšení napätia medzi USA a Iránom.

Ale po 11 rokoch od pozoruhodných začiatkov sú kryptomeny stále ďaleko od nahradenia finančného systému. Dlhodobým výhľadom pre kryptomeny je stagnácia na periférii finančného systému. A čo je dôležitejšie, omnoho väčšia hrozba pre súčasný systém nie je Bitcoin, ale iné pokusy. Napríklad zo strany Facebooku zaviesť digitálnu menu libra, alebo token JP Morgan pre veľkých inštitucionálnych klientov, a tento smer je mnoho ďalších veľkých bánk pripravených nasledovať. Hovorí sa, že aj ďalšie technologické giganty ako Amazon, Google a Apple sa zameriavajú aj na uvedenie konkurenčných mien známych ako stabilné mince - akýsi krypto hybrid, ktorý žije vďaka blockchainu, ale je viazaný na bežné meny. Okrem tohto spojenia so súčasným stavom by však tieto nadnárodné spoločnosti spochybňovali suverénne peniaze. Chcú sa vymaniť zo systému, v ktorom sa účtujú transakčné poplatky a platby prebiehajú s oneskorením. Dôvodom, prečo sa tieto spoločnosti neorientujú na Bitcoin je, že súčasné kryptomeny majú prinajmenšom toľko nevýhod ako zaužívaný systém. Ceny sú príliš volatilné na to, aby fungovali napríklad ako uchovávateľ hodnoty, zatiaľ čo ich schopnosť spracovať finančné transakcie tiež nie je nijak mimoriadne pôsobivá.

Tradičná globálna infraštruktúra sa ukázala dostatočne silná na to, aby korporátnych hráčov dočasne dostala mimo hru. Pomocou byrokracie. Paradoxne je to rovnaký nedostatok globálneho jednotného regulačného rámca pre existujúce kryptomeny, ktorý bránil ich zmysluplnému rozšíreniu.

Netreba však zabúdať ani na štátne kryptomeny. Čína a Rusko sú na to pripravené v priebehu niekoľkých rokov. Deutsche Bank nedávno uverejnila správu, v ktorej popisuje ako by kryptomeny mohli predbehnúť národné fiat meny do desiatich rokov, pričom sa predpokladá, že nemalú úlohu zohrajú práve štátom podporované verzie.

Zhrnuté a podčiarknuté, budúcnosť kryptomien spočíva vo firemných alebo suverénnych digitálnych tokenoch. Alebo, čo je pravdepodobnejšie, v ich spolužití. Mince, ktoré sa objavia, možno už nebudú fungovať na blockchaine, ale skôr to bude Paypal alebo WeChat Pay ako ich dnes poznáme.

Kým v predchádzajúcom polstoročí došlo k nárastu firiem na veľkosť a vplyv porovnateľný so štátom, nasledujúce polstoročie by mohlo priniesť novú paradigmu, v ktorej sa budú čoraz viac správať ako štáty. Stačí spomenúť, ako tieto firmy dnes spravujú naše údaje, ako vyvíjajú lobistický vplyv na vlády. Dalo by sa to označiť za ďalšiu fázu globalizácie.

Peniaze v roku 2030 budú preto pravdepodobne takmer nerozpoznateľné v porovnaní s tým, čo používame dnes. Sen o univerzálnych peňažných náhradách sa vytráca neočakávanou, ale nevyhnutnou inštitucionalizáciou. Z vnútra mnohonárodného sveta sa vynorí „ďalší bitcoin“ - zabalený do firemnej značky, alebo suverénnej vlajky. A čo sa týka veľkého sna o oslobodení zo zavedeného finančného systému pomocou Bitcoinu, ten už môže odpočívať v pokoji.