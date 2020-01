Daňová legislatíva už pozná mikrodaňovníka, výhody však bude môcť využívať až o rok

Zdroj: SITA

Foto: getty images

dnes 12:01 -

Zákon o dani z príjmov pozná vo svojej aktuálnej verzii novú kategóriu podnikateľa. Od januára totiž na základe novely zákona o dani z príjmov vznikla kategória mikrodaňovníka. Ide o fyzickú osobu, ale aj právnickú osobu, ktorej príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne 49 790 eur. Ako však dodáva daňový poradca spoločnosti LeitnerLeitner Martin Jakubec, vzhľadom na posunutú účinnosť sa výhody novej kategórie daňovníkov prejavia až v roku 2021.

„Mikrodaňovníci budú mať zjednodušenie napríklad v oblasti odpisovania majetku. Do nákladov si majetok môžu premietnuť cez odpisy v ľubovoľnej výške, teda rýchlejšie a nie počas presne stanoveného počtu rokov ako ostatní podnikatelia,“ uviedol Jakubec. Ako dodal, mikrodaňovníci si budú môcť od roku 2021 daňovú stratu odpočítať naraz až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane.

Rezort financií si takmer 50-tisícovú hranicu príjmu pre mikrodaňovníka vybral preto, že ide zároveň o hranicu stanovenú pre registráciu na daň z pridanej hodnoty. Podľa údajov rezortu financií sa pri tomto nastavení za mikrodaňovníka klasifikuje zhruba 50 % z celkového počtu daňovníkov.