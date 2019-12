Bývalý šéf automobilky ušiel z Japonska

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Carlos Ghosn ušiel z Japonska do Libanonu, odkiaľ plánuje hovoriť s médiami o svojom súdnom probléme. V Japonsku strávil vo väzbe 130 dni, následne bol prepustený na kauciu, no opustiť Japonsko nemal dovolené. "Teraz som v Libanone a nebudem už rukojemníkom zmanipulovanej japonskej justície, kde je rozšírená diskriminácia a sú popierané základné ľudské práva," vyhlásil pre média. Súdny problém nastal z dôvodu zneužívania firemných financií automobilky Nissan a z úprav svojich príjmov pred úradmi.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Mylan NV, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 3,45% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: - 64,38%). Dôvodom tohto rastu bol pravdepodobne vyšší záujem obchodníkov a investorov o akciu z dôvodu blížiacej sa akvizície. Mylan NV je globálna generická a špeciálna farmaceutická spoločnosť. Spoločnosť prevádzkuje výrobcu aktívnych farmaceutických prísad a vedie špecializované podnikanie zamerané na respiračnú, alergickú a psychiatrickú liečbu.

Makro analýza dňa:

V poslednom dni v roku, je pomerne málo makroekonomických dát. Čínske PMI v priemysle sa medzimesačne nezmenilo a ostalo na úrovni 50,2 b., pričom rast produkcie sa zvýšil a rast zaznamenali aj nove objednávky vo výrobe, k týmto rastom prispeli štátne stimuly a optimizmus ohľadne obchodnej vojny s USA. PMI v nevýrobnom sektore v Číne medzimesačne kleslo z 54,4 b. na 53,5 b., čo je mierne pod trhovými očakávaniami na úrovni 53,6 b. Medziročná inflácia v Južnej Kórei vzrástla na 0,7 %, pričom očakávania analytikov boli na úrovni 0,6 %, najviac rástli ceny v doprave, bývaní, hotelových a reštauračných zariadeniach. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,76 %, Hang Seng – 0,46 %, CSI 300 + 0,37 %.

Deficit bežného účtu Belgicka sa v poslednom kvartáli znížil na 1,2 mld. eur. Rusko nevie uviesť presný dátum dokončenia projektu Nord Strean 2 a nepriamo Moskva naznačila, že za problémy na projekte môžu sankcie pochádzajúce z USA. Avšak hovorca Kremľa dodal, že ani sankcie USA projekt nezastavia a plynovod sa dokončí. Ruska inflácia sa drží v klesajúcom trende, medziročný odhad ukázal pokles na úroveň 3 %, pričom medziročná úroveň v marci bola 5,3 %. Volodymyr Zelenskyj, Ukrajinský prezident vyhlásil, že v roku 2020 prejde cez Ukrajinu do Európy 65 mld. m3 plynu a v nasledujúcich 4 rokoch 40 mld. m3 ročne. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,09 %, CAC 40 - 0,07 %, DAX – 0,66 %.

Už tento týždeň by mal vicepremiér Číny prísť do USA a následne 15. január podpísať prvú časť dohody o obchode, tato obchodná vojna už dlhé mesiace ohrozuje globálnu ekonomiku. Ďalšie rokovania o druhej fáze obchodnej dohody, majú prebiehať už v Číne. "15. januára podpíšem veľmi rozsiahlu a komplexnú obchodnú dohodu o prvej fáze s Čínou. Udalosť sa uskutoční v Bielom dome. Prítomní budú predstavitelia na najvyššej úrovni z Číny. Neskôr pôjdem do Pekingu, kde sa začnú rozhovory o druhej fáze!" vyhlásil Trump. Washington ani Peking zatiaľ nezverejnili konkrétne informácie o prvej fáze obchodnej dohody, ktorá má podľa agentúry Reuters 86 strán. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index + 0,26%, S&P500 + 0,28%, NASDAQ + 0,30%.

Adam Hrdlička, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.