Štátna prémia na stavebné sporenie ostane v sume 70 eur

dnes 12:01 -

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v roku 2020 nemení a maximálne klient môže opäť dostať 70 eur. Avšak na to, aby ju získal, musí sporiteľ vložiť na účet stavebného sporenia 2 800 eur. Ak by si sporiteľ chcel odkladať mesačne na to, aby získal plnú štátnu prémiu, musel by stavebnej sporiteľni posielať každý mesiac zhruba 233 eur. "Ak si však uzatvoríte stavebné sporenie v druhej polovici kalendárneho roka, za vklady dostanete len polovicu štátnej prémie," upozorňuje analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková.

Finančné prostriedky zo stavebného sporenia nemusia byť použité len na stavebné účely. Dajú sa použiť aj na financovanie štúdia detí alebo kúpu automobilu. "Ak však peniaze využijete na iné ako stavebné účely, prídete o štátnu prémiu," varuje Hudáková. Úrok získaný od stavebnej sporiteľne však klientovi ostane v plnej výške.

Ani v roku 2020 nebude štátna prémia pre každého. Na to, aby mal sporiteľ nárok na získanie štátnej prémie na stavebnom sporení, nesmie jeho príjem presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. "Na získanie štátnej prémie nie je potrebné fixovať sa, ide len o jednu z menších výhod, ktoré stavebné sporenie ponúka. Bez ohľadu na to, či štátnu prémiu využijete alebo nie, stavebné sporenie je jedna z možností, ako konzervatívne zhodnocovať finančné prostriedky," uviedla Hudáková.

Pôvodná výška štátnej prémie 199,2 eura bola zachovaná do roku 2000, odvtedy sa každým rokom znižovala. Štátna prémia 66,39 eura bola platná od roku 2006 do konca roku 2018. Od roku 2019 sa zaokrúhlila na sumu 70 eur.