Rebríček a porovnanie fixácií hypoték s úrokovou sadzbou na hranici 1,00 % p.a.

Zdroj: finančná hitparáda;TASR

Foto: getty images

dnes 10:45

Až 11 bánk z 12tich ponúka úrokovú sadzbu na hranici alebo pod hranicou 1,00 % p.a. Martin Švidroň z portálu www.FinancnaHitparada.sk, ale zároveň upozorňuje klientov, že najnižšie komunikované sadzby bánk sú často šité pre klientov s nadpriemernou bonitou, s pomerom výšky hypotéky k hodnote založenej nehnuteľnosti (LTV) do 80 % a často aj podmienené kúpou ďalšieho produktu banky. A kľúčom k nízkej úrokovej sadzbe je samozrejme aj dĺžka fixácie.

Prehľad ponúk úrokových sadzieb bánk a fixácií, ktoré sú na hranici alebo pod hranicou jedného percenta ročne. Aktualizácia dňa 18.12.2019.





ČSOB Banka - ČSOB Účelový úver na bývanie

(sadzby s aktívnym bežným účtom a s poistením DOMOS)

FIX3 od 0,85 %

FIX4 od 0,99 %

FIX5 od 1,09 %





Fio banka - Fio hypotéka

(s účtom, bez poistenia)

FIX1 od 0,78 %

FIX3 od 0,78 %

FIX5 od 0,88 %





mBank - mHypotéka

(pre fixáciu na 1, 3, 4 a 5 rokov platí sadzba 0,69 % s poistením úveru a mKontom, s kreditom min. 400 € mesačne, bez poistenia je sadzba 0,94 %)

FIX1 od 0,69 %

FIX3 od 0,69 %

FIX4 od 0,69 %

FIX5 od 0,69 %





OTP Banka – otp HYPO úver

(podmienkou získania zvýhodnenej úrokovej sadzby je aktívne využívanie bežného účtu)

FIX1 od 0,80 %

FIX3 od 0,80 %

FIX4 od 0,85 %

FIX5 od 0,90 %





Poštová banka - Užitočné bývanie

(zľavy za aktívne využívanie účtu a poistenie úveru)

FIX1 od 1,00 %

FIX2 od 1,00 %

FIX3 od 1,00 %

FIX5 od 1,00 %





Prima Banka - Hypotéka

(garantovaná úroková sadzba pre každého)

FIX3 0,60 %

FIX4 0,80 %

FIX5 0,80 %





Slovenská sporiteľňa - Úver na bývanie

(s účtom a poistením úveru)

FIX1 od 0,79 %

FIX3 od 0,79 %

FIX5 od 0,89 %





Tatra Banka - HypotékaTB

FIX1 od 0,85 %

FIX2 od 0,85 %

FIX3 od 0,85 %

FIX5 od 0,95 %





UniCredit Bank - Hypoúver Invest

(rovnaká sadzba pre všetky fixácie od 1,09 % s poistením úveru a U kontom, bez poistenia úveru od 1,29 %, pri úvere od 79 000 € zľava z ús 0,10 %, sadzby od 0,99 %/1,19 %)

FIX2 od 1,09 %

FIX3 od 1,09 %

FIX4 od 1,09 %

FIX5 od 1,09 %

FIX10 od 1,09 %





VÚB Banka - VÚB Hypotéka na bývanie

FIX3 od 0,89 %

FIX4 od 0,99 %

FIX5 od 1,09 %



Pokles úrokových sadzieb však so sebou prináša aj riziká. Domácnosti sa nadmerne zadlžujú. Upozorňuje na to dlhodobo Národná banka Slovenska (NBS). Preto sa v oblasti úverov rozhodla prijať ďalšie opatrenia. Zmeny majú začať platiť postupne od 1. januára budúceho roka. Navrhuje úpravu limitu pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %.

Zároveň sa ustanovujú niektoré výnimky. Časť v objeme 5 % nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov môže byť poskytnutá s podielom splátok k príjmu až do 70 %. V porovnaní s pôvodným návrhom predloženým NBS do medzirezortného pripomienkového konania sa táto výnimka vzťahuje na akékoľvek úvery, nielen na úvery mladým spotrebiteľom do 35 rokov, ako bolo pôvodne navrhnuté. Počas prvého štvrťroka 2020 je táto výnimka zvýšená na 15 % objemu nových úverov, v rámci ktorých je možné poskytnúť úver s podielom splátok k príjmu do 80 %. V porovnaní s pôvodným návrhom bolo tiež doplnené, že zvýšený limit na podiel splátok k príjmu na úrovni 70 % sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebiteľské úvery s lehotou splatnosti do piatich rokov, a to v objeme najviac 5 % celkového objemu nových spotrebiteľských úverov do 5 rokov. Pre spotrebiteľské úvery zároveň zostávajú v platnosti aj ďalšie existujúce výnimky.