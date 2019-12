Za tretinou platových rozdielov žien a mužov môžu pánske toalety

Zdroj: Quartz

Debaty v tesnej blízkosti pisoárov nemusia vyznievať ako obzvlášť príťažlivý spôsob získavania podpory pre postup po firemnom rebríčku. Firemná kultúra je však často nastavená tak, že ženy nemajú veľa možností, aby sa stretli so svojimi šéfmi pri neformálnych príležitostiach. Nechodia s nimi na obed, ani na športový zápas ani ich náhodne nestretnú na záchode. Podľa prieskumu 240 000 mužov a žien po celom svete, až 81 % oslovených žien usúdilo, že sa cítia byť v práci izlované. Nie je to len o pocitoch, problematika je to omnoho vážnejšia. Vzťahy sú nevyhnutné pre profesionálny úspech a ak ženy nemajú šancu spoznať svojich manažérov a iných vplyvných ľudí v práci, nevyhnutne sa im to kariérne vráti.

Nová štúdia o tom, ako môže pohlavie šéfa ovplyvniť profesijnú dráhu zamestnanca, ponúka spôsob, ako kvantifikovať profesionálne následky fenoménu „pánskeho klubu“. Vyplýva z nej, že kariéra mužov napreduje rýchlejšie ako žien, keď majú za šéfa muža. Podľa vedcov to vysvetľuje až tretinu rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. Štúdia sa opiera o zistenia, čo sa stalo, keď pracovníci veľkej komerčnej banky v Ázii dostali nového manažéra. Čerpali z údajov od 14 736 zamestnancov v rokoch 2015 až 2018. „Ukázalo sa, že muži postupovali rýchlejšie, ak ženu manažérku vystriedal muž,“ píšu autori.

Desať štvrťrokov po výmene na poste šéfa za muža, bola mzda zamestnancov približne o 13 % vyššia ako mzda zamestnancov mužského pohlavia, ktorým zostala šéfovať žena. Štúdia naopak zistila, že „zamestnankyne zaznamenali rovnaký postup v kariére bez ohľadu na to, či sa na pozícii ich šéfa objavila žena, alebo muž.“

Autori naznačujú, že pánsky klub je najpravdepodobnejším vysvetlením tohto javu. Výhoda v odmeňovaní sa ukázala iba vtedy, keď pracovníci mužského pohlavia trávili veľa času prácou v tesnej fyzickej blízkosti svojich mužských šéfov. Pokiaľ ide o ďalšie údaje z prieskumov, ukázalo sa, že počet prestávok, ktoré trávili muži so svojimi manažérmi, sa zvýšil, keď sa na post manažéra dostal muž.



Zároveň vylúčili aj ďalšie možné vysvetlenia zmeraním odpracovaných hodín a príjmov. Mužskí manažéri nedokázali lepšie udržať zamestnancov mužského pohlavia a zamestnanci mužského pohlavia v banke nezvýšili svoje úsilie ani kvalitu výstupu pod mužským šéfom. Vedci tiež poukazujú na to, že odmena pre mužov sa nezačala objavovať ihneď, ale až rok po výmene na poste šéfa, čo znamená, že vysvetlenie pravdepodobne nebude mať čo do činenia so šovinizmom. Ak by šéfovia predpokladali, že muži sú jednoducho lepší pracovníci, pravdepodobne by ich odmenili oveľa skôr.







Štúdia tiež otestovala teóriu, že príležitosti na socializáciu sú úzko spojené s kariérnym rastom. Skúmala, čo sa stalo, keď zamestnanci ktoréhokoľvek pohlavia začali fajčiť. Teda presnejšie, začali chodiť na fajčiarsku pauzu. Zamestnanci, ktorí fajčili, trávili viac času s manažérmi ako nefajčiari a skončili v množine s väčšou mierou povýšenia.



Bohužiaľ, problém sa ešte zhoršuje v období MeToo, niektorí muži priznali, že sa aktívne vyhýbajú situáciám, kde by zostali so svojimi zamestnankyňami medzi štyrmi očami. Aby ani náhodou neboli vnímaním že prekročili určité hranice alebo obvinení z nevhodného správania sa. V prieskume SurveyMonkey a LeanIn.org z tohto roka, až 60 % mužských manažérov opísalo, že si cíti nepríjemne, ak má samostatne pracovať so ženou, ktorú zaúča, alebo na jej prácu dohliada. Je to o 32 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Autori štúdie navrhli niekoľko spôsobov ako dokážu firmy čeliť preferenčnému zaobchádzaniu, ktoré môžu mužskí šéfovia poskytovať podriadeným rovnakého pohlavia. „Zapojenie viacerých manažérov do rozhodnutí o povýšení môže sťažiť zamestnancom, mužom alebo ženám, schému ich postupu v povýšení,“ poznamenávajú. Odporúčajú tiež, aby spoločnosti viac presadzovali „rodovo neutrálne“ spoločenské aktivity, aby každý mohol mať rovnakú šanci pri „bračekovaní sa“.



Toto všetko sa môže zdať celkom zrejmé ženám, ktoré nikto nikdy nepozval na spoločné sledovanie zápasu, do partie na golf, ani na pivo po práci. Štúdia však poskytuje konkrétne dôkazy o tom, že výhoda pánskeho klubu je skutočná, čo môžu ženy prinajmenšom potvrdiť.