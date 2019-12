Najbohatší na svete, kým sa trh nerozhodol inak

Zdroj: businessInsider

Foto:SITA/AP; YT/MR PING LIFE

dnes 11:30 -

Trh je nevyspytateľný. Arnaulta o pár hodín zo sedla vyhodil tým, že posunul akcie Amazonu o 0,7 percenta vyššie. V pondelok večer Arnault skončil s majetkom v hodnote 109,3 miliardy dolárov a opäť sa usadil na druhej priečke.





Arnaultov koncern LVMH v novembri oznámil uzatvorenie historického obchodu za 370 miliárd korún, keď kúpil spoločnosť Tiffany & Company. Dohoda je doposiaľ najväčšou akvizíciou LVMH a má posilniť zatiaľ najmenšiu časť podnikania tejto na luxus orientovanej skupiny, teda klenotníctvo a hodinárstvo. Čisté imanie koncernu po prevzatí kultovej americkej spoločnosti vzrástlo o jedno percento. Tiffany & Company patrí medzi najznámejšie mená v klenotníckom sektore. Preslávil ju okrem iného Truman Capote novelou Raňajky u Tiffanyho a rovnomenný film s Audrey Hepburnovou.

LVMH, v ktorom má Arnault viac než 47-percentný podiel, vlastní viac ako 70 luxusných značiek vrátane Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Celine, Bulgari, Hublot alebo Dom Pérignon.





V posledných rokoch sa ale firme, ktorá vo svete zamestnáva okolo 14 tisíc ľudí, príliš nedarí získať priazeň mladších zákazníkov. Musí sa tiež vysporiadať so zmenou správania sa čínskych zákazníkov, ktorí sa sťahujú zo Spojených štátov a míňajú viac doma.

Luxus už jednoducho nie je to, čo býval. A to by mohlo byť dobré.



Kreatívny riaditeľ spoločnosti Montblanc, Zaim Kamal, je rodák z Pakistanu, ktorý strávil posledné tri desaťročia v Londýne. Niekdajší viceprezident firemnej značky a pre komunikáciu v spoločnosti Swarovski štartoval svoju kariéru v oblasti módneho dizajnu, pracoval aj pre Vivienne Westwoodovú. „Je veľmi dôležité, aby sme veci robili na základe toho, čo chce klient,“ vysvetlil Kamal na otázku, ako bude spoločnosť pokračovať v rozširovaní svojho portfólia luxusného tovaru. „Dôvod, prečo bol Montblanc od svojho založenia v roku 1906 tak úspešný, je ten, že sme vždy vnímali našich klientov a dali im nástroje, ktoré potrebujú pre každodenný život. Tieto potreby sa neustále menia. Čím viac potrieb sa teda zmení, tým viac sa prispôsobíme. Úloha maloobchodníka je už iná. Berieme na vedomie to, čo zákazníci chcú, a nič nediktujeme. Je to skôr návrh a výber je na klientovi.“





Montblanc nerobí nič, aby vzbudil záujem u mladších spotrebiteľov. Kamal tvrdí, že aj tak stále priťahuje nových klientov, pretože dokáže ponúknuť produkt, ktorý je relevantný v určitom štádiu života.



„V súčasnosti vidíte niekoho na ulici s veľkou taškou cez plece a neviete, či ide na stretnutie, na obed alebo na letisko." Z Kamalovho pohľadu sa luxus sám o sebe nikdy nezmenil. Skôr je zrejmé, že definícia luxusu sa určuje individuálne, a je na kupujúcom, aby si vybral, ktorý štýl a značka sa najviac hodí k hodnotám, ktoré vyznáva.