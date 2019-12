Nežiaduci: Kto môže stopnúť finančné služby neonacistom za ich nenávistné statusy

Zdroj: AIEG

Otázky to nie sú čisto teoretické. Istý poskytovateľ pornografického obsahu už nedokáže posielať platby svojim prispievateľom cez platformu PayPal. Pornopriemysel však nie je jediným segmentom, ktorý sa dostal na čierny zoznam. Podobne skončili aj firmy, ktoré údajne zarábali na návštevnosti podporenej nenávistnými prejavmi. Nenávistné výroky sú opovrhnutiahodné. Ale rovnako ako porno, nejde v USA o nič nelegálne.

K dnešnému dňu pristúpili k blokovania platieb hejterských platforiem len tie menšie americké platobné systému, ide väčšinou o spracovateľov platieb. Základné platobné systémy, ako sú Visa a MasterCard, Fedwire a CHIPS, v tomto smere nevyvinuli žiadne úsilie. Ale to neznamená, že to tak aj zostane.



Sociálna sieť Gab je pravicovo profilovaná. Zároveň predstavuje najznámejší príklad cenzúry platieb. V októbri 2018 Robert Bowers zanechal na sieti nenávistný odkaz a následne zavraždil 11 ľudí v Pittsburghskej synagóge. Gab okamžite zablokovali mnohí poskytovatelia služieb, vrátane spracovateľov platieb PayPal a Stripe, ktorí sa odvolali na porušenie zmluvných podmienok. V prípade PayPalu ide o „propagáciu nenávisti“, Stripe si vyhradzuje právo nespolupracovať s nikým, kto podporuje „nezákonné násilie voči akejkoľvek skupine na základe rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, alebo akéhokoľvek inej nemennej charakteristiky.“ Do dnešného dňa Gab neakceptuje platby kartou, iba bitcoiny, šeky a e-šeky.

Gab sa tým pripojil k viacerým pravicovým organizáciám a jednotlivcom, ktorých spracovatelia platieb vylúčili zo systému, kvôli obvineniam z propagácie nenávisti. Minulý mesiac bielemu nacionalistovi Stefanovi Molyneuxovi zablokoval PayPal možnosť platieb. Začiatkom tohto roka Slate informoval, že obchod 1776.shop, ktorý predáva módu neofašistickej značky Proud Boys, blokli zo svojich platforiem platieb spracovatelia Square, Chase Paymentstech aj PayPal.

Stopka od spracovateľa platieb je bolestivá, ale nie smrteľná. Spracovanie platieb je vysoko konkurenčným odvetvím s mnohými účastníkmi. Ak nefunguje jedna brána, sú tu ďalšie. Aj 1776.shop naďalej dokáže spracovať platby kartou. Spracovatelia platieb pracujú na okraji platobného systému. Ak chce firma prijímať platby kartou on-line, musí byť pripojená k základnej sieti MasterCard alebo Visa. Dokáže to urobiť tak, že uzatvorí zmluvu so spracovateľom platieb, čo je tretia strana, ako Stripe, Square a PayPal. Tieto spoločnosti poskytujú bránu do kartových sietí, spracúvajú prichádzajúce platby a zaoberajú sa vrátením platby zákazníkom a prípadnými kompenzáciami.

Aj keby sa snahy deplatformovať nenávistné reči premietli do úplného zákazu a všetci spracovatelia by sa takýmto stránkam obrátili chrbtom, rad deplatformovaných extrémistov by bol pravdepodobne dosť veľký na to, aby spustil svoju vlastnú bránu do siete. Aj rasisti a autori nenávistných výrokov tak dokážu použiť karty MasterCard a Visa. V tom okamihu by sa ale debata dostala od periférie k samotnému jadru. Už nie spracovatelia, ale MasterCard a Visa by boli nútení sa rozhodnúť, či schvália spracovanie platieb a doplnia novú bránu do svojich sietí.





Na rozdiel spracovávateľov platieb, kartové siete v súčasnosti nezakazujú transakcie za nenávistné statusy. Na nedávnom výročnom stretnutí MasterCard to predseda Rick Haythornthwaite vysvetlil tým, že ak dôjde k akejkoľvek nezákonnej činnosti, tak zasiahnu. Ak je to však zákonné, musia túto transakciu rešpektovať. „Ak je niečo, čo ide proti spoločnosti, je na spoločnosti, aby sa postarala o zmenu zákona, a potom sa k tomu môžeme pripojiť aj my.“

Zdá sa, že kartové siete sú ochotné akceptovať všetkých používateľov, pokiaľ je obchod, na ktorom sa zúčastňujú, zákonný. Tento záväzok slobody prejavu však pravdepodobne nie je absolútny. Napríklad v knihe pravidiel spoločnosti Visa si kartová firma vyhradzuje právo ukončiť prístup akémukoľvek obchodníkovi, ktorý do systému Visa zadáva transakcie poškodzujúce značku.

Možno reakcia spracovateľov platieb je len prvým krokom, ktorý následne spustí politický a mediálny tlak na kartové siete, aby prijali nejakú anti-nenávistnú politiku, a vylúčili možnosť novej brány. Dobre vedia, že ich filozofický záväzok spracovať všetky zákonné transakcie je menej dôležitý ako poškodenie dobrého mena spoločnosti spôsobené zľahčovaním nenávistných prejavov. Politika kontroly nenávistných prejavov v jadre platobného systému by bola oveľa ďalekosiahlejšia ako na periférii. Je jednoduché nájsť ďalšiu bránu, ale ak sa odreže jadro, možností už veľa nezostáva. Kartové siete sú len dve veľké, možno tri ak rátame aj American Express. Alternatíva neexistuje a spustenie novej konkurenčnej by bolo takmer nemožné.

Ale späť k otázke. Mali by mať kartové siete právomoc zakázať nechutné, ale zákonné činnosti, ktoré poškodzujú ich značku? Alebo sú natoľko dôležité pre komerčnú spoločnosť, že by mali zo zákona povinnosť poslúžiť všetkým? Odhliadnuc od nenávistných a rasistických prejavov, čo ak sa hlavné siete, ako Visa a MasterCard, ujmú iniciatívy a budú určovať aké druhy legálnych transakcií cez svoje filtre pustia a aké akceptovať nebudú? Skôr ako niečo na net vypustíme, by sme si to mali trikrát premyslieť.





Autorom je J.P. Koning, bloger so záujmom o menovú ekonomiku, financie a fintech.