Aký obrat generujú diamanty darované z lásky? Obrovský

dnes 9:00 -

Diamanty, lebo láska

Medziročný rast trhu s diamantovými šperkami predstavuje 2 percentá a spoločnosť De Beers Group predpovedá dobré čísla aj v roku 2019. Stúpajúci trend je podporený oslabujúcim sa dolárom a rastúcim dopytom po luxusnom tovare v Číne, Japonsku a USA. Nemenej dôležitou príčinou rastu je aj vnímanie diamantových šperkov v súčasnosti, kde je symbolom zásnub diamantový prsteň. V Spojených štátoch takmer tri štvrtiny neviest (72 %) pred vstupom do manželstva dostáva diamantový prsteň. Trend v USA sa sleduje od konca 30. rokov, v Japonsku sa od polovice 60. rokov a v Číne od konca 90-tych.

A Slovensko?

Na Slovensku sa tradícia zásnub a darovania prsteňov začala obnovovať až od 90. rokov. To, že by mal byť prsteň s diamantom, prišlo až s rozvojom trhu a za ostatné dekády k tomu nevyhnutne patrí certifikát pravosti. V ponuke ALO diamonds, najväčšieho producenta diamantových šperkov v Česku a na Slovensku, predstavujú snubné prstene najširšie portfólio a dopyt po nich každým rokom stúpa. „Súčasné páry sú romantickejšie ako ich rodičia. Pre ženy je diamantový prsteň dôkaz lásky, ktorý môžu vystaviť na obdiv, a pre mužov dôkaz spoločenskej prestíže,“ hovorí klenotník Ivo Weber. Tradične záujemcovia o „snubáky“ prichádzajú na jar a pred koncom roka.

Diamanty sú večné

Diamonds are forever. Krátka veta, ktorá spôsobila v prvej polovici 20. storočia hotový boom. Slogan producenta diamantov De Beers rozdúchal revolúciu vo vnímaní diamantových šperkov. Spojenie modernej a romantickej lásky s diamantom nadobudlo nové kontúry. Diamantový prsteň už nebol luxusnou zbytočnosťou, ale symbolom večnej lásky. Jedno je však isté, ak aj láska nevydržala, hodnota diamantových šperkov bola večná vždy.

Počiatky obdarovania snubným prsteňom však siahajú stovky rokov do histórie. Prvým známym mužom, ktorý venoval snúbenici zásnubný prsteň osadený diamantom, bol Maximilián I. Habsburský. Stalo sa tak v roku 1477 pred sobášom s Máriou Burgundskou.





Za pravú lásku fejkový diamant?

Z najnovšej novembrovej správy Asociácie producentov diamantov (Diamond Producers Association) vyplýva zaujímavé zistenie. V prieskume spokojnosti zákazníkov zistili, že sklamanie z kúpy šperkov s laboratórne vyrobenými diamantmi dosiahlo u zákazníkov nárast o 50 percent.

Pri zásnubných šperkoch sú jednoznačne uprednostňované prírodné diamanty pred umelými. Toto tvrdenie vyplýva aj z prieskumu, kde 86 percent zákazníkov potvrdilo, že autenticita šperku je dôležitá. Veď žena, ktorá nemá na prstenníku pravý diamant, akoby ani nebola zasnúbená.

Nie je žiadnym prekvapením, že aj 80 percent zákazníkov zastáva názor, že prírodné diamanty sú vzácne a ich hodnota časom neklesá. Zo zistení prieskumu vyplýva, že laboratórne vyrobené diamanty sa tým prírodným nevyrovnajú.

Poďme k veci: Tak za koľko kúpiť?

Pri kúpe zásnubného diamantového prsteňa sa na Slovensku mnohokrát riadime nepísaným pravidlom, že cena šperku by sa mala rovnať dvom až trom mesačným platom. V USA sa priemerná cena zásnubného prsteň vyšplhala do roku 2017 v priemere na 3 400 amerických dolárov. Predbehlo ich Japonsko, kde priemerná cena bola 3 500 amerických dolárov. No a najväčší diamant si v prsteni priemerne našli americké nevesty, vyše 1,7 karátu. V Číne sa snúbenice uspokojili aj s diamantom 0,19 karátu.

A Slovensko?

Mladí muži na Slovensku znovuobjavili kúzlo zásnub. Dnešní štyridsiatnici a tridsiatnici kupujú zásnubné prstene a dvadsiatnici ich chodia obzerať. Diamant by mal byť!

V butiku ALO diamonds v bratislavskom Avione sa najčastejšie predáva zásnubný prsteň v klasickom dizajne – s jedným centrálnym diamantom v bielom zlate osadený do malých hrotov, čiže krapní. Čo sa týka veľkosti diamantu, najžiadanejší je 0,2 – 0,3 karátu, čo cenovo vychádza zhruba od 1 500 do 2 000 eur a závisí to nielen od veľkosti, ale aj od kvality.