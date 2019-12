NBS upozorňuje na činnosť firmy International Markets Live

dnes 10:31 -

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity americkej spoločnosti International Markets Live, Inc so sídlom v New Yorku. Tejto spoločnosti nebolo udelené povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti NBS. "Spoločnosť oslovuje prostredníctvom stránky imarketslive.com spotrebiteľov aj na Slovensku a ponúka nástroje a školenia, ktorých obsahom je obchodovanie najmä na devízových trhoch," informuje centrálna banka.

Na jej činnosť upozorňujú aj viaceré zahraničné orgány dohľadu. Upozornenia doteraz vydali francúzsky, španielsky, belgický, britský a český orgán dohľadu.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu vstúpiť do zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou dôkladne zvážili, s ktorým subjektom do zmluvného vzťahu vstúpia. Oprávnenie jednotlivých subjektov by si klienti mali preveriť na internetovej stránke NBS.