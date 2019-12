Na slovenských pumpách tankujeme drahšie benzíny aj naftu ako pred rokom

dnes 9:46 -

Slovenskí motoristi aktuálne tankujú drahšie benzíny aj naftu ako pred rokom. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška už tankujeme 95-oktánový benzín drahšie o viac než 5 %. Pri naftových motoroch si ale priplatíme len miernych 0,8 %. „V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale 95-oktánový benzín vychádza o 7,4 % drahšie a nafta je o takmer 5 % drahšia,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.

Analytička predpokladá, že ceny benzínov a nafty by mali v nadchádzajúcich dňoch zostať nezmenené, respektíve pôjdu mierne nahor. Môže za to vývoj cien ropy Brent na svetových trhoch. Po celý tento týždeň sa ceny ropy Brent zatvárali v okolí 64 dolárovej úrovne. „Cenový rast ropného trhu nebol taký výrazný, keďže trhy už viac-menej započítali obmedzovanie ťažby kartelu OPEC do cien ropy. Okrem toho na cenu čierneho zlata vplýval aj prekvapivý rast zásob ropy v Spojených štátoch v minulom týždni. Preto predpokladáme, že ceny pohonných látok na našich pumpách zostanú nezmenené, respektíve pôjdu nahor iba mierne. Smerom nahor môžu rope dopomôcť aj pozitívne správy týkajúce sa dohody v americko - čínskej obchodnej vojne,“ povedala Dovalová.

Priemerné ceny pohonných látok sa v minulom týždni (49. týždeň), v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, mierne znížili. Zatiaľ čo cena 95-oktánového benzínu klesla o 0,15 %, tak 98-oktánový išiel nadol o niečo výraznejšie, a to o 0,3 %. Nafta opäť mierne klesla o 0,1 % a jej cena išla nadol už štvrtý týždeň v rade. Ako vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, motoristi tak mohli na slovenských pumpách natankovať 95-oktánový benzín za priemerné ceny na úrovni 1,324 eura za liter, 98-oktánový benzín za 1,509 eura za liter a naftu za 1,232 eura za liter.

Počas prvého decembrového týždňa cena severomorskej ropy Brent vzrástla o 3,1 % a v piatok zatvárala nad hranicou 64 dolárov za barel. V úvode tohto týždňa síce cena Brentu klesla, ostatné dni sa ale už šplhala smerom nahor. „Podpísalo sa pod to hlavne zasadnutie kartelu OPEC+, na ktorom ropní producenti rozhodli o výraznejšom obmedzovaní svojej produkcie, a to o 500 tisíc barelov denne na 1,7 milióna barelov. To predstavuje zhruba 1,7 % globálnej produkcie čierneho zlata. Hlavným cieľom tohto navýšenia ťažobných limitov je znížiť ponuku ropy na trhu, a tak podporiť jej cenu,“ dodala Dovalová.

Aj napriek tomu, že Saudská Arábia ešte navyše prisľúbila dobrovoľne znížiť produkciu o ďalších 400 tisíc barelov denne, tak trhy podľa analytičky ostali sklamané z doby trvania týchto škrtov, keďže táto dohoda nerieši nadmernú ponuku v budúcom roku. „Investori totižto očakávali, že produkcia bude obmedzovaná minimálne do polovice roka 2020, no pôvodný termín ťažobných škrtov sa nezmenil a ostáva tak koniec marca 2020,“ konštatovala Dovalová.