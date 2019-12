M. Ivan: Systém podpory elektromobilov je postavený na hlavu

dnes 15:01 -

Táto vláda nedokáže spravodlivo rozdať peniaze ani na podporu elektromobility. Reaguje poslanec NR SR Miroslav Ivan (Demokratická strana) na fiasko s pridelením štátnych dotácií na nákup elektromobilov. Keďže IT systém nezvládol nápor žiadateľov, v pondelok bude repete so žiadosťami o podporu na tzv. zelené autá.

Celková suma, ktorou štát chce prispieť občanom na autá s hybridným alebo čisto elektrickým pohonom, pritom nie je veľká – 6 miliónov eur. „Aj preto sa pýtame, aký má táto akcia zmysel? Z hľadiska zníženia emisií je to totiž bagateľ. Akurát z toho bude mať úžitok zopár vyvolených. To zrejme vysvetľuje, prečo podmienky neboli nastavené fér. V slušnej krajine by sa takéto niečo nestalo,“ hovorí poslanec Ivan.

„Navyše, celý princíp je postavený na hlavu. Chápem, že každého, kto si kúpi elektromobil, by potešila zľava 5 alebo 8-tisíc eur. Ale kto sa pýtal tých, ktorí im na to prispejú. Lebo nie vláda prispieva, ale tí, ktorí platia dane, teda my všetci. A čo by asi na to povedali ľudia s nízkymi príjmami, že prispeli napríklad susedovi na jeho 40-tisícove auto?“ pýta sa opozičný poslanec a expert na dopravu.

Osoh z ekologickej dopravy musia mať podľa Demokratickej strany všetci občania. „Teda nech takéto dotácie čerpajú mestá, obce alebo kraje. Alebo napríklad zdravotníctvo. Tam všade kupujú autá. A tak by výhody z týchto dotácií čerpali všetci,“ navrhuje opozičný poslanec. TASR o tom informoval poslanec NR SR Miroslav Ivan.