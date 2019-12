Keď veľké krajiny zavedú vlastné kryptomeny, vypukne globálna finančná revolúcia

Zdroj: the conversation

Foto:getty images;SITA/AP

dnes 0:21 -

Čínska centrálna banka nedávno urýchlila plány na zavedenie tzv. elektronických platieb v digitálnej mene (DCEP). Rusko už niekoľko rokov pracuje na štátnej kryptomene a Švédsko už má svoj projekt e-krona zavedený do praxe. Ale aj taký Senegal, či malé Marshallove ostrovy majú digitálne mince, ktoré sú umiestnené do obehu spolu s ich existujúcimi menami. Podobným smerom sa pozerá aj Venezuela a Ekvádor, ale pozornosť kryptomenám venuje aj ECB.



Dnešnému finančnému systému vďačíme konferencii v Bretton Woods z roku 1944, na ktorej sa spojenecké národy dohodli, že vytvoria stabilné obchodné prostredie. Svoje meny naviazali na americký dolár a dolár Američania kryli zlatom. Dolár bol odvtedy stredobodom menového systému, napriek tomu, že Bretton Woods postupne nahrádzali voľne plávajúce výmenné kurzy po tom, ako Američania v 70. rokoch upustili od krytia dolára zlatom. V súčasnosti je približne 40 % medzinárodných platieb a 60 % celkových devízových rezerv na svete v amerických dolároch. Euro má menšie zastúpenie, viac ako 30 % medzinárodných platieb a 20 % rezerv. Všetky ostatné meny sú v porovnaní s týmito dvoma zanedbateľné.



Americká finančná dominancia znamená, že Federálny rezervný systém funguje takmer ako centrálna banka sveta, pretože čokoľvek sa jeho výbor pre menovú politiku rozhodne urobiť s dolárovými úrokovými sadzbami, má to všade obrovské dôsledky. Spolu s dominanciou dolára v medzinárodnom platobnom systéme SWIFT to bolo rozhodujúce pri udržiavaní medzinárodného menového poriadku po celé roky, pri znižovaní transakčných nákladov a zrýchľovaní globalizácie.

V posledných rokoch sa však situácia zmenila. Pri zvýšenom napätí medzi hlavnými mocnosťami sveta mnohí komentátori čoraz viac obviňujú Američanov z toho, že ohýbajú systém na zvýhodňovanie svojej vlastnej ekonomiky, bez náležitého ohľadu na dôsledky, ktoré to prináša. Existujú tiež vážne obavy z toho, že USA využívajú medzinárodné platby ako politický nástroj, napríklad tým, že sa opierajú o SWIFT a napriek námietkam zo strany EÚ sa snažia vylúčiť iránske banky. Mnoho krajín však robí určité kroky, napríklad Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko zriadili INSTEX ako alternatívny prostriedok obchodovania s Iránom a nedávno sa k nemu pripojilo šesť ďalších krajín EÚ.





Medzi centrálnymi bankami došlo k masívnemu nárastu počtu dvojstranných dohôd, ktoré umožňujú dvom krajinám priamo zamieňať meny, aby narušili dominanciu dolára. V tejto snahe sa dá vnímať aj repatriácia zlata, napríklad Nemecko a Holandsko už sťahuje svoje zlaté rezervy z trezorov v USA, kde boli dlhodobo uložené.

Revolúciu v menách by znamenalo zavedenie suverénnych digitálnych mien založených na technológii blockchain, čo sú šifrované knihy na ukladanie informácií, ktoré sú decentralizované a nie sú pod kontrolou žiadnej krajiny alebo spoločnosti. Pri uplatnení technológie pre medzinárodné platby by sa transakcie stali oveľa transparentnejšie a lacnejšie než SWIFT. Mohlo by to skrátiť oneskorenie platieb z niekoľkých dní na jednu sekundu a náklady z 0,01 % na takmer nič. Otvorila by sa možnosť spracovať oveľa vyššie objemy platieb, čiastočne aj preto, že sa nevyžadujú bankové účty ani prístup na internet. Kryptomeny ako Bitcoin a XRP boli dobrým experimentom pre použitie blockchainu na medzinárodné platby. Ak však krajiny vydajú vlastné ekvivalenty, mali by aj ďalšie výhody. Stáli by za nimi štáty a plne decentralizované kryptomeny, ako je bitcoin, im už nebudú schopné konkurovať.



Zatiaľ čo technologická zmena je v informačnej ére neuveriteľne rýchla, systém medzinárodných platieb akosi zaostáva. Ale to sa rýchlo zmení hneď ako sa suverénne digitálne meny začnú rozbiehať. Tak ako smartfóny rýchlo odstránili väčšinu starých mobilných telefónov, žiadna krajina nebude môcť dlhodobo odmietať platby blockchainom.

Americký minister financií, Steve Mnuchin, nedávno uviedol, že jeho krajina sa v najbližších piatich rokoch zavedenia digitálneho dolára nedočká. Raz ale nastane chvíľa, keď sa politické ťažisko zmení a k revolúcii sa pripoja všetci. Po tom, ako sa v najbližších rokoch stane sieť 5G a internet vecí samozrejmosťou, existujúci systém sa nahradí ešte rýchlejšie. To bude začiatok novej medzinárodnej menovej éry. Namiesto pasívneho prijímania amerických dolárov ako meny zúčtovania v medzinárodnom obchode si kupujúci a predávajúci budú môcť slobodne vybrať z rôznych mien.



Pravdepodobne to prinesie aj niekoľko nových silných regionálnych mien spolu s príležitosťami pre meny malých krajín s vysokou dôveryhodnosťou a rozvinutými finančnými odvetviami. Krajiny a ich centrálne banky si budú navzájom slobodne konkurovať na tomto trhu s vedomím, že ak budú uplatňovať politiky, ktoré znehodnocujú ich meny, medzinárodní obchodníci si namiesto toho vyberú konkurenčné meny.





Krajiny budú musieť zriadiť regulátorov mien a platforiem, bez štandardizácie technológie by sa nedalo hovoriť o udržaní stability systému. Vzniknú nové zúčtovacie systémy spolu s novými finančnými produktmi. Stručne povedané, bude to úplne nový finančný ekosystém zameraný na používateľa.

Vždy, keď dôjde k inováciám v platobných metódach, nastáva prudký nárast dopytu. Čínske Alipay a WeChat Pay sú dobrými príkladmi. V ostatnom čase sme svedkami podobnej explózie dopytu po Apple Pay a Amazon Go. Zvrchované digitálne meny by mali spôsobiť nárast medzinárodného obchodu a spolupráce. Nový ekonomický rast nastane, keď sa na svetový trh dostane viac malých hráčov a spotrebitelia budú mať pri nižších nákladoch širšiu škálu tovaru a služieb.

Z celej tejto myšlienky majú možno obavy tí, ktorí ťažia zo súčasného systému. Otázkou pre rôzne krajiny je, či uvítajú zmenu alebo sa budú snažiť obhajovať súčasný stav. Ako povedal Mark Zuckerberg americkým zákonodarcom v reakcii na čínsky plán DCEP, „zatiaľ čo my tu diskutujeme o týchto otázkach, zvyšok sveta nečaká“. Čím skôr sa krajiny rozhodnú urobiť potrebný krok, tým lepšie.