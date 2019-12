Najviac za posledných 150 rokoch vynášali akcie a nehnuteľnosti

Zdroj: MarketWatch

Foto: getty images;SITA/AP

Výsledok nie je príliš prekvapivý. Najviac v posledných 150 rokoch vynášali akcie a nehnuteľnosti. Autori zo štúdie vypustili zlato.



Medzi rokmi 1870 a 2015 zarobili akcie ročne v priemere 8,5 % a nehnuteľnosti 6,1 %. Medzi rokmi 1980 a 2015 sa tento rozdiel ešte zväčšil, akcie +9,3 %, nehnuteľnosti + 5,9 %. Akcie sú oveľa viac volatilné a citlivejšie na ekonomický vývoj, pričom veľký podiel na ich celkovej výkonnosti majú dividendy. Volatilita akcií vyjadrená štandardnou odchýlkou ​​bola viac ako 20 %, zatiaľ čo štandardná odchýlka výkonnosti u bývania bola 9-10 %. Nehnuteľnosti tak poskytujú zaujímavé zaistenie.



V roku 2018 vlastnilo nehnuteľnosť asi 64 % Američanov, Nemcov len 51 %. Viac ako polovica Američanov má aj akcie, ale až 84 % hodnoty v akciách drží 10 % najbohatších ľudí. Akcie a nehnuteľnosti potom tvoria viac ako polovicu celkových aktív amerických domácností.

Autori štúdie hodnotia výnosnosť nehnuteľností nie len na základe cenového zhodnotenia, ale brali do úvahy aj takzvané imputované nájomné, čo znamená, že sa "počíta s nájomným, ktoré by nehnuteľnosť zarobila na trhu s nájomným". Berú do úvahy tiež výpočty spotrebiteľskej inflácie a jeho pripočítanie k hodnote nehnuteľnosti výrazne navyšuje jej výnosnosť, podobne ako dividendy u akcií. "Je to práve nájomné, ktoré stojí za väčšinou výnosov z nehnuteľností. Ak sa pozriete na trh s nájomným bývaním, zistíte, že sa zvyčajne neriadi ekonomickými cyklami, z čoho pramení stabilita," hovorí Òscar Jordà, ekonóm zo sanfranciského Fedu a jeden zo spoluautorov štúdie.

Dlhopisy a pokladničné poukážky v sledovanom období zarobili investorom ročne 2,9 %, respektíve 2,2 %. Od roku 1980 však dlhopisy zaznamenali ročnú výkonnosť 5,9 %, čo bolo spôsobené najmä prepadom úrokových sadzieb v posledných rokoch. Tento stav však nie je trvalo udržateľný, skôr alebo neskôr musí dôjsť k návratu k normálu. Jeden taký príklad z histórie je obdobie medzi rokom 1870 a prvou svetovou vojnou, kedy tiež došlo k pádu úrokových sadzieb.

Investičný horizont 150 rokov je dlhý aj pre takých zástancov kúpiť a držať ako je Warren Buffett. Dá sa však na základe neho napríklad očakávať, že dlhopisy aj akcie v nasledujúcich rokoch nebudú dosahovať dlhodobé priemerné výnosy. Nehnuteľnosti podľa autorov štúdie môžu byť bezpečným prístavom pri ďalších krízach a medvedích trendoch.