Indexy S&P 500 a Nasdaq opäť prepisovali rekordy, podľa Trumpa je veľká dohoda s Čínou blízko

dnes 10:31 -

Indexy S&P 500 a Nasdaq vo štvrtok opäť prepisovali historické maximá, v blízkosti nedávneho rekordu uzavrel aj priemyselný index Dow Jones. Trhy reagovali na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa ktorý vyhlásil, že „veľká dohoda“ o ukončení obchodnej vojny s Čínou je blízko.

Investorov povzbudili aj medializované informácie, podľa ktorých Washington navrhuje Pekingu zrušiť existujúce clá a nezaviesť nové pokiaľ sa Čína zaviaže k lepšej ochrane duševného vlastníctva a vyššiemu objemu nákupov agrárnych produktov z USA. Nové clá na čínske tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu 160 mld. USD, majú platiť od 15. decembra. V tomto prípade by reštrikciám podliehal takmer celý čínsky export do USA.

S&P 500 posilnil o 0,9 % na 3 168,57 bodu, Dow Jones o 0,8 % na 28 132,05 bodu a Nasdaq o 0,7 % na 8 717,32 bodu.

Na silný záver Wall Street v piatok nadviazali aj burzy v Ázii. Hlavný tokijský index Nikkei 225 posilnil o 2,6 % na 24 023,10 bodu, hongkonský Hang Seng o 2,2 % na 27 601,18 bodu, zložený šanghajský index o 1,8 % na 2 967,68 bodu a juhokórejský Kospi o 1,5 % na 2 170,25 bodu.