Vegánska strava s globálnym dopadom: Umelé mäso spôsobuje hlad a chudobu

Od starého Ríma až po Britániu 18. storočia, bolo jedlo stredobodom ekonomiky. V Británii sa v rokoch 1815 až 1846 uplatňovali clá a iné obchodné obmedzenia na dovážané potraviny a obilniny. Tieto „kukuričné ​​zákony“ zvyšovali zisky a politickú moc vlastníkov pôdy, za cenu zvyšovania cien potravín a brzdenia rastu v iných hospodárskych odvetviach. Potravinová politika bola často bojom medzi záujmami bohatých a chudobných. Niet divu, že Marx vyhlásil, že jedlo leží v centre všetkých politických štruktúr a varoval pred spojenectvom priemyslu a kapitálu zameraného na kontrolu a narušenie výroby potravín.

Mnohé z dnešných diskusií o potravinách sa dajú užitočne interpretovať, ak sa na ne pozerá ako na súčasť širšieho ekonomického obrazu. Napríklad v posledných rokoch sme svedkami vegetariánskeho hnutia, čo môže mať za následok zánik nevýhodného tradičného poľnohospodárstva v malom rozsahu v prospech priemyselného poľnohospodárstva veľkého rozsahu. Je to súčasť širšieho trendu. Od malých a stredných výrobcov smerujeme k priemyselnému poľnohospodárstvu. Na globálnom trhu sa potraviny vyrábajú z lacných surovín nakúpených na globálnom trhu s komoditami, kde vládne tvrdá konkurencia. Príkladom je nedávny úspech na poli umelo vytvoreného mäsa. Podobne sa na trh dostávajú aj falošné mliečne výrobky či falošné vajcia vytvorené v laboratóriách. Takéto trendy vedú k posunu politického záujmu od tradičných fariem a miestnych trhov k biotechnologickým spoločnostiam a nadnárodným spoločnostiam.





Odhady pre globálny vegánsky trh s potravinami dnes hovoria o ročnom raste takmer 10 %, do roku 2026 dosiahne hodnotu okolo 24,3 miliárd USD. Takéto údaje povzbudili zástupcov poľnohospodárskeho priemyslu, aby sa do diania aktívnejšie zapojili. Uvedomili si, že sa dajú vytvárať veľké ziskové marže založené na životnom štýle a prostredníctvom ultraspracovania pridávať hodnotu lacným surovinám (ako sú proteínové extrakty, škroby a oleje). Unilever je v tomto smere obzvlášť aktívny, v Európe ponúka takmer 700 vegánskych výrobkov.

Vedci amerického think-tanku RethinkX predpovedajú, že sme na pokraji najrýchlejšieho, najhlbšieho a najvýznamnejšieho narušenia poľnohospodárstva v histórii. Predpovedajú, že do roku 2030 sa celé americké mliekarenské a živočíšne odvetvie zrúti, pretože „presná fermentácia“, ktorá produkuje živočíšne bielkoviny efektívnejšie prostredníctvom mikróbov, „narušuje výrobu potravín, tak ako ju poznáme“. V rozvinutých krajinách by sa mohlo zdať, že je to za cenu, ktorú stojí za to zaplatiť. Zatiaľ čo my sa snažíme o vyváženie stravy, menej mäsa a viac čerstvého ​​ovocia a zeleniny, v Indii a vo veľkej časti Afriky sú potraviny živočíšneho pôvodu nevyhnutnou súčasťou potravinovej bezpečnosti, najmä pre ženy, deti a 800 miliónov chudobných, ktorí žijú na škrobových potravinách.

Potraviny živočíšneho pôvodu zostávajú zásadné v naplnení výzvy do roku 2050 týkajúcej sa kvalitných bielkovín. Hospodárske zvieratá však tiež zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri znižovaní chudoby, zvyšovaní rodovej rovnosti a zlepšovaní výživy. Chov zvierat nemožno z rovnice vyňať z mnohých častí sveta, kde pôda neumožňuje trvalo udržateľný rast plodín. Tradičné hospodárske zvieratá pomáhajú ľuďom v ťažkých obdobiach, zabraňujú podvýžive v chudobných komunitách a poskytujú ekonomickú bezpečnosť.





Tí, čo bojujú za vegánsku stravu na Západe, si často nie sú vedomí takýchto „drobností“. Napríklad v apríli 2019 kanadský vedecký pracovník v oblasti ochrany prírody, Brent Loken, oslovil indickú organizáciu Food Standards Authority v mene kampane „Veľká transformácia potravín“, v ktorej označil Indiu za „vynikajúci príklad“, pretože „veľa zdrojov bielkovín tu pochádza z rastlín ". Takéto kroky sú značne kontroverzné, keď sa pozrieme na Global Hunger Index, ktorý odráža hlad po celom svete. India je na 102. mieste zo 117 krajín, iba 10 % dojčiat vo veku od 6 do 23 mesiacov je primerane nakŕmených. Zatiaľ čo Svetová zdravotnícka organizácia odporúča potraviny živočíšneho pôvodu ako zdroje vysokokvalitných živín pre dojčatá, potravinová politika v tomto regióne vedie k agresívnemu novému hinduistickému nacionalizmu, s mnohými indickými menšinovými komunitami sa zaobchádza ako s outsidermi. Aj vajcia v školských jedlách sú už spolitizované. V tejto súvislosti sú výzvy na menšiu spotrebu živočíšnych výrobkov súčasťou hlboko znepokojujúceho politického kontextu.





Podobne aj v Afrike vidíme potravinové vojny, v ktorých nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa pestovaním plodín a zeleniny v priemyselnom poľnohospodárstve berú úrodnú pôdu rodinným farmám (vrátane hovädzieho dobytka a mliečnych výrobkov) a prehlbujú sociálnu nerovnosť.

Výsledkom je, že súkromný záujem a politické predsudky sa dnes často skrývajú za krásnymi rečami o „etickej“ strave a udržateľnosti planéty, a to dokonca aj za cenu, že dôsledkami môžu byť nutričná anémia, monokultúry ničiace biodiverzitu a narušenie potravinovej suverenity.

Svetová potravinová politika je dnes spojenectvom priemyslu a kapitálu zameraného na kontrolu a narušenie výroby potravín. Mali by sme si pripomenúť varovania Marxa. O tom, čo budeme jesť by nemali rozhodovať firmy a ich súkromný zisk.