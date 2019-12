Fed v decembri sadzby nezmenil, úpravy neplánuje ani v roku 2020

Zdroj: ČTK;IW;FED

10:18

Októbrové zníženie základnej úrokovej sadzby bolo už tretím uvoľnením menovej politiky od decembra 2008, kedy svetová ekonomika čelila najhoršej kríze od 30. rokov 20. storočia. Už v októbri však Fed z vyhlásenia vypustil formuláciu, že bude "postupovať podľa potreby", aby v USA zabezpečil pokračovanie rastu. Práve táto formulácia bola považovaná za signál budúceho zníženia sadzieb.

Po konci decembrového zasadnutia centrálna banka USA uviedla, že americká ekonomika by mala na budúci rok pokračovať v raste a že nezamestnanosť by mala zostať na nízkej úrovni. Z vyhlásenia navyše vypustila pasáž o neistote okolo hospodárskych vyhliadok. To by podľa analytikov mohlo naznačovať, že sa obavy Fedu z dopadov obchodných vojen a tiež z nepriaznivého hospodárskeho vývoja v zahraničí znížili.

Fed v stredu zverejnil prognózu, podľa ktorej veľká väčšina členov nepredpokladá zmenu úrokových sadzieb skôr ako v roku 2021. Niekoľko predstaviteľov Fedu v budúcom roku počíta s jedným zvýšením úrokov, žiadny naopak nepredpokladá potrebu úroky znížiť. Od základnej úrokovej sadzby sa odvíjajú úverové náklady pre firmy a spotrebiteľov. To znamená, že s poklesom sadzieb vklady v bankách bývajú menej úročené, zatiaľ čo dlžníkom sa zlacňujú pôžičky.

Trump sa snaží Fed prinútiť k výraznejšiemu znižovaniu úrokov, ktoré by podľa neho okrem podpory ekonomiky prinieslo tiež pokles nákladov na správu štátneho dlhu. Nedávno vyzval k zníženiu sadzieb "na nulu, alebo ešte nižšie".





Fed v decembri 2015 po takmer desiatich rokoch obnovil zvyšovanie sadzieb, odvtedy stúpli deväťkrát, z toho len za minulý rok štyrikrát. Pôvodne sa čakalo, že zvyšovanie bude pokračovať, na začiatku tohto roka ale Fed cyklus zvyšovania úrokových sadzieb zastavil kvôli obavám zo spomalenia hospodárskeho rastu v USA aj v zahraničí. Americká centrálna banka k 1. augustu, teda o dva mesiace skôr, ako pôvodne plánovala, zastavila predaj cenných papierov zo svojej bilancie. Rozhodnutie podporuje jej snahu o plošné uvoľnenie menovej politiky.





Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch v novembri stúpli medziročne o 2,1 %. Ich rast tak zrýchlil z 1,8 % v októbri. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ceny zvýšili o 0,3 %. Medziročná jadrová inflácia zostala v novembri na 2,3 % a medzimesačná stagnovala na 0,2 %. Rast americkej ekonomiky v treťom štvrťroku mierne zrýchlil v celoročnom prepočte na 2,1 % z 2 % v predchádzajúcom štvrťroku. Americká ekonomika rastie nepretržite už jedenástym rokom. Hospodársku expanziu ale v poslednom čase ohrozuje napätie v medzinárodných obchodných vzťahoch, spomaľujúci rast globálnej ekonomiky a pretrvávajúca neistota okolo pripravovaného odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.