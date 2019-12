Prvé stretnutie ECB pod šéfovaním Lagardeovej: Objavia sa náznaky budúcich politických rozhodnutí?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:56 -

Riadenie trhov jazykom menovej politiky je zložité. Počítajú sa všetky nuansy a dokonca aj sémantika môže spôsobiť posun na trhoch. Nová prezidentka ECB Christine Lagardeová bude po prvý krát predsedať zasadnutiu Európskej centrálnej banky a následnej tlačovej konferencii sa na jej prejav budú orientovať všetky oči a uši analytikov aj novinárov, či investorov. Veľkou otázkou je, či budú predložené nejaké náznaky budúcich politických rozhodnutí.

„Štvrtková tlačová konferencia bude pre finančné trhy podstatná, ale realistické je očakávať, že politiky, ktoré už boli oznámené a nastavené na auto-pilota bývalým šéfom Mariom Draghim, sa pravdepodobne nezmenia, aspoň nie okamžite,“ uviedol analytik Lorenzo Codogno pre CNBC. „Akákoľvek správa o budúcom smerovaní politík by však bola mimoriadne dôležitá a potenciálne veľmi relevantná pre finančné trhy.“





Prvoradou úlohou Lagardeovej by mohlo byť aj zjednotenie Rady guvernérov ECB a riešenie situácie dopadov kontroverzného politického rozhodnutia o obnovení kvantitatívneho uvoľnenia (QE) zo septembra tohto roka. Jedným z náznakov tejto interpretácie je, že v nedávnych prejavoch kládla väčší dôraz na negatívne vedľajšie účinky súčasného politického postoja. To, či sa bude ECB musieť v nasledujúcich týždňoch ďalej uberať politikou uvoľňovania, bude do veľkej miery závisieť od hospodárskeho výhľadu a očakávaní inflácie. Vo štvrtok budú zverejnené nové štvrťročné prognózy rastu a inflácie, čo pomôže trhom získať predstavu o tom, čo si ECB myslí o obidvoch súboroch údajov, najmä preto, že budú zahŕňať účinky septembrového balíka opatrení.

„Možno najdôležitejším bodom nových prognóz bude prognóza inflácie do roku 2022, ktorá predstavuje„ strednodobú “projekciu, počas ktorej sa ECB snaží nasmerovať infláciu k svojmu cieľu,“ uviedol Dirk Schumacher, pozorovateľ ECB z Natixis v poznámke klientom. „Akékoľvek číslo, ktoré nepreukáže ďalšie zvýšenie inflácie v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021, by sa zvyčajne interpretovalo ako holubica, čo by znamenalo slabý dôvod pre ukončenie ďalšej politiky uvoľňovania v budúcnosti.“

Pre trhy je vždy ťažké zvyknúť si na nového prezidenta centrálnej banky, na spôsob, akým bude komunikovať a ako dôvtipné budú jeho odkazy. Lagardeová s týmto skúsenosť nemá. Bude to iné ako na tlačovách Draghiho, investori by sa mohli skôr zamerať na jej farebné šatky v hľadaní náznakov toho, čo bude ďalej nasledovať v súvislosti s politickými opatreniami. Zdá sa, že Lagardeová seba nespája s tradičnými kategóriami menovej politiky, ako sú „holubice“ (tí, ktorí majú radi voľnejšiu menovú politiku) a „jastrabi“ (tí, ktorí neradi vidia znižovanie sadzieb). "Dúfam, že budem sova. Mám rada sovy. Sú to veľmi múdre zvieratá,“ uviedla v rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit začiatkom novembra.