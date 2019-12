To, že chcem situáciu využiť vo svoj prospech, je klamstvo M. Valla

dnes 16:01 -

Podnikateľ Branislav Božek odmieta stredajšie vyhlásenie primátora Bratislavy Matúša Valla, že sa snaží využiť situáciu pred dokončením prvej a druhej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave vo svoj prospech a na vlastné obohatenie. Božek tak reaguje na spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace, ktorý bráni spusteniu premávky električiek až do Dúbravky.

Vallo tvrdí, že Božek v rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkom Dopravného podniku Bratislava (DPB) na pozemok s meniarňou. Zneužíva tak podľa neho situáciu, pretože si je vedomý toho, že bez aktívneho prístupu pracovníkov DPB k meniarni nie je možné spustiť električku v plnohodnotnom režime. Situáciu sa podľa jeho slov podnikateľ snaží využiť a žiada od mesta peniaze za predaj alebo prenájom pozemkov, ktorých majiteľov zastupuje, alebo žiada výmenu pozemku.

Božek pre TASR v reakcii uviedol, že nie je majiteľ pozemkov a bol len zástupca, ktorý hájil zákonné práva garantované ústavou. "Momentálne s vecou už nemám nič spoločné. Niekto sa o probléme dozvedel a oslovil ma ako zástupcu, či sú pozemky na predaj. Predávajúci sa vďaka mne dostali k adekvátnej kúpnej cene, pozemky predali a čo bude robiť s pozemkami nový vlastník, je jeho vec, toho nezastupujem. Viem len, že má nejaký iný spor s hlavným mestom, takže očakávam, že sa vec bude riešiť komplexne," skonštatoval Božek.

Genéza sporu o pozemky pod meniarňou sa podľa jeho slov začala už v júli 2016, a to výzvou na usporiadanie vlastníckych vzťahov. Meniareň považuje za nelegálnu stavbu. "Vallo zavádza políciu, že má zákonné vecné bremeno, pričom na to, aby mal vecné bremeno podľa zákona o dráhach, by museli byť pozemky uvedené v stavebnom povolení, čo však nie sú. Čiže žiadne zákonné bremeno nemá," tvrdí Božek. Vallo podľa jeho slov nechce nič vyriešiť, "chce len využiť svoju moc na zastrašenie ľudí, ktorým komunisti pred 35 rokmi zabrali majetok a bez opýtania si postavili stavbu, pričom na svoje ciele zneužíva mestskú políciu". "Pán Vallo sa chce súdiť a vystaviť 30.000 ľudí riziku výsledku súdneho sporu, ktorý nie je možné dopredu s istotou predpovedať," upozornil na to podnikateľ.

Primátor Bratislavy podľa neho porušil základné ústavné a občianske právo občana, a to vlastniť nerušene majetok. V prípade tvrdení, že mestu bola za pozemky ponúknutá neadekvátna cena, poznamenal, že "keď chce občan jednorazovú náhradu 150 eur za štvorcový meter (m2), tak to je neprimerane veľa a vydieranie, ale mesto za porovnateľné bremeno inkasuje 322 eur za m2".

Vallo tvrdí, že DPB má na neobmedzený prístup k meniarni zákonný nárok. Taktiež, že meniareň bola povolená stavebným povolením a bola riadne skolaudovaná. Magistrát pre vzniknutú situáciu podal návrh na predbežné opatrenie súdu, návrh na zápis vecného bremena na pozemok do katastra nehnuteľností a zvažuje aj ďalšie riešenia.