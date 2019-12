dnes 15:16 -

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) uvítal prijatie Národného energetického a klimatického plánu (NECP) SR na roky 2020 až 2030 vládou SR. Združenie firiem pracujúcich v plynárenstve a ropnom priemysle ocenilo, že väčšina ich pripomienok k NECP bola akceptovaná. Zvýšenie celkového podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) by však bolo v SR najefektívnejšie len v rozsahu náhrady vysokoemisných zdrojov teda uhlia, uviedol SNPZ v reakcii na stredajšie rozhodnutie vlády.

Zväz odmietol predchádzajúce návrhy na zvýšenie podielu OZE na 20 %. "Veľmi rýchle zvyšovanie podielu OZE nad prirodzený potenciál SR bude stáť stovky miliónov eur, ktoré v konečnom dôsledku zaplatí spotrebiteľ vo vyšších cenách energie," upozornil výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Náhrada využívania nízkoemisného zemného plynu obnoviteľnými zdrojmi energie je podľa Kvasňovského v súčasnosti z pohľadu hodnoty za peniaze neefektívna. "Navyše, reálne by hrozilo, že v dôsledku potenciálnej väčšej podpory inštalácií malých OZE zariadení pre domácnosti dôjde k zredukovaniu počtu zákazníkov pripojených k plynárenskej distribučnej sieti, čo by spôsobilo zvýšenie cien pre ostávajúcich zákazníkov," myslí si Kvasňovský. V dôsledku zvýšenia cien plynu by podľa neho nízkopríjmové domácnosti pravdepodobne prešli späť na vykurovanie tuhými palivami, čo by zhoršilo lokálnu kvalitu ovzdušia v SR.

SPNZ vníma ako primárny európsky energeticko-environmentálny cieľ, a teda aj cieľ NECP, znižovanie emisií skleníkových plynov a zabránenie hlbšej klimatickej zmene. Zvyšovanie podielu OZE na konečnej spotrebe energie podľa plynárov treba vnímať len ako jeden z možných nástrojov znižovania emisií skleníkových plynov, spolu napríklad so zvyšovaním energetickej efektívnosti a zalesňovaním. "Každý členský štát musí mať možnosť sa slobodne rozhodnúť, aké nástroje na znižovanie emisií využije a v akých sektoroch bude toto zníženie primárne realizovať, a to z dôvodu výberu tých najefektívnejších nástrojov na znižovanie skleníkových emisií pre danú krajinu," dodal SPNZ.