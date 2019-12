Čína údajne núti Faerské ostrovy, aby používali technológie firmy Huawei

dnes 15:16 -

Čínska vláda podľa dánskych médií pohrozila Faerským ostrovom, že s krajinou zruší obchodnú dohodu, ak nebude súhlasiť s používaním technológií čínskej firmy Huawei vo svojich internetových sieťach. Dánske médiá citovali audiozáznam urobený 15. novembra rozhlasovou stanicou na Faerských ostrovoch, ktorá chystala rozhovor s ministrom obchodu krajiny. Mikrofón pritom zachytil súkromnú konverzáciu ministra Helgiho Abrahamsena a jeho poradcu. V rámci konverzácie poradca údajne vysvetľuje ministrovi, ako čínsky veľvyslanec na stretnutí pred štyrmi dňami pohrozil zrušením obchodnej dohody, ak si telekomunikačný operátor na Faerských ostrovoch nevyberie Huawei pre výstavbu internetových 5G sietí.

Faerská rozhlasová stanica plánovala audiozáznam odvysielať, ale miestny súd to zakázal na žiadosť vlády Faerských ostrovov. Podľa súdneho zákazu by odvysielanie záznamu mohlo poškodiť vzťahy medzi Čínou a Faerskými ostrovmi, ktoré sú súčasťou Dánska, ale majú rozsiahlu autonómiu. Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že je vecou Faerských ostrovov, aby sa rozhodli, kto im poskytne 5G sieť, ale Dánsko uvíta, ak to s ním prekonzultujú.