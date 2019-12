V niektorých britských prístavoch by mali byť aj colníci z EÚ

dnes 11:46 -

Britské odvetvie lodnej prepravy chystá plány na realizáciu colnej kontroly predstaviteľmi Európskej únie v Británii pri tovaroch smerujúcich do Severného Írska. Informuje o tom portál bbc. com. Tieto tovary by sa podľa zistení BBC mohli prepravovať cez prístavy, ktoré majú priestor pre kontrolu. Ide napríklad o Liverpool a Stranraer. Podľa detailov novej dohody o vystúpení Británie z EÚ by medzi colníkmi v relevantných prístavoch mohli byť aj zástupcovia EÚ.

Podľa zistení BBC predstavitelia EÚ navrhli, aby colné kontroly boli v Británii s cieľom vyhnúť sa vracaniu potravín, ktoré by neboli v súlade s pravidlami jednotného trhu EÚ. Určitá kontrola pritom bude potrebná pre dovoz agropotravinárskych tovarov z Veľkej Británie do Severného Írska, aby sa zaručil výber ciel v prípade tovarov, ktoré by sa mohli previesť do Írska. Pokiaľ ide o tovary, ktoré zostanú v Severnom Írsku, vybrané clá by mala britská vláda refundovať, ale ešte sa len musí prijať systém, na základe ktorého sa to bude robiť, dodáva bbc.com.

https://www.bbc.com/news/business-50733840