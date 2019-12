dnes 11:16 -

Ceny nehnuteľností určených na bývanie sa vo svete dostali na historicky najvyššie hodnoty. Priemerné ceny nehnuteľností sa podľa analýzy Euler Hermes zvýšili od krízového obdobia najmä v USA o 58 %, v Austrálii o 60 %, v Kanade o 81 % a v Hongkongu až o 148 %. Intervaly vzostupu cien bývania majú tendenciu trvať v priemere sedem až desať rokov. Riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku Peter Mucina poznamenal, že súčasný cenový cyklus, ktorý je v ôsmom roku, by mohol byť v záverečnej fáze rastu.

Aktuálne ceny nehnuteľností vyvolávajú podľa Euler Hermes obavy, či v tomto sektore nepraskne cenová bublina. Aby firma mohla odhadnúť, do akej miery je toto riziko reálne, vyvinula jednoduchý model využívajúci mieru nezamestnanosti, disponibilného príjmu a cien hypoték. "Išlo nám o to, aby sme určili, či je sektor bývania v danej krajine v porovnaní so základnými parametrami nadhodnotený alebo podhodnotený.V celosvetovom meradle vidíme mierne nadhodnotenie cien nehnuteľností, a to v priemere o 4 %,“ uviedol Mucina.

Euler Hermes identifikovala tri skupiny krajín z hľadiska vývoja cien na realitnom trhu. Nadhodnotenie bolo realitou v Singapure (+13 %), USA (+ 6 %) a Španielsku (+ 5 %). V Singapure sa napríklad blížilo k historickým maximám. Na primeranej úrovni boli Kanada i Hongkong. Tieto trhy sa nedávno upravili v dôsledku nariadení alebo náročného hospodárskeho prostredia. Podhodnotenie vykazovali Spojené kráľovstvo (- 7 %), Austrália (- 3 %), Brazília (- 6 %) a Čína (- 15 %). "Po hlasovaní o Brexite a výraznom spomalení tamojšej ekonomiky sa Spojené kráľovstvo dostalo do úrovne podhodnotenia. Medzitým nastalo podhodnotenie aj v Austrálii a Číne, ktoré je do značnej miery výsledkom lokálnej politiky, ako sú dane a regulácie," konštatuje Euler Hermes.

Napäté vzťahy na trhu s nehnuteľnosťami a zvýšené ceny pritom podľa spoločnosti vysvetľujú štyri hlavné faktory, a to silnejúci trh práce, nedostatok ponuky bytov, vhodné podmienky získania úverov a špekulatívne faktory. "Dopyt po bývaní je silný a vychádza z obmedzení pracovného trhu. Zamestnanosť je hlavným hnacím motorom cien nehnuteľností ako faktor dopytu. V celosvetovom meradle nezamestnanosť dosahuje rekordne nízku úroveň 5 %, čo je najnižšia úroveň od roku 2007. Takéto prostredie prispieva ku globálnemu napätému trhu s nehnuteľnosťami na bývanie,“ poznamenal Mucina.

Ďalším faktom je, že rozvoj bytového fondu nezodpovedá rastu populácie. Táto otázka je výraznejšia v mnohých hlavných metropolách, kde urbanizácia a koncentrácia dopytu po bývaní v prvotriednych nehnuteľnostiach výrazne zvyšuje ceny bývania. Hnacou silou súčasných cien nehnuteľností na bývanie sú aj nízke úrokové sadzby na väčšine trhov spolu s dostupnosťou hypotekárneho financovania a v neposlednom rade aj špekulatívne faktory. Tie zahŕňajú dva aspekty, vysoko rizikový apetít vo finančnej oblasti a mimo nej a reguláciu na makroúrovni.

