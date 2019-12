ADB zhoršila prognózu rastu rozvíjajúcej sa Ázie v tomto roku na 5,2 %

dnes 9:01 -

Ázijská rozvojová banka (ADB) zhoršila prognózu vývoja ekonomiky rozvíjajúcich sa ázijských krajín na tento aj budúci rok. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia vo svetovej ekonomike a obchode.

ADB v najnovšom odhade, ktorý zverejnila v stredu, uviedla, že v tomto roku by ekonomika rozvíjajúcich sa ázijských krajín mala vzrásť o 5,2 %. Pôvodne počítala s tohtoročným rastom na úrovni 5,4 %. Na rovnakú úroveň zhoršila aj prognózu rastu ekonomiky na rok 2020, pričom pôvodný odhad poukazoval na rast o 5,5 %.

Rast rozvíjajúcich sa krajín Ázie výrazne ovplyvňuje zhoršujúce sa externé prostredie, ktoré znižuje investície na domácich trhoch. Je to najmä obchodný konflikt medzi Washingtonom a Pekingom a z toho vyplývajúce oslabovanie rastu medzinárodného obchodu a ekonomiky.

Najvýraznejšie zhoršila banka odhad rastu ekonomiky južnej Ázie. Pôvodne očakávala, že v roku 2019 ekonomika tejto oblasti vzrastie o 6,2 % a v budúcom roku o 6,7 %. V novej prognóze už počíta s rastom iba o 5,1 % v roku 2019 a 6,1 % v roku 2020.

V prípade juhovýchodnej Ázie zhoršila ADB prognózu rastu iba na tento rok, a to na 4,4 %. Pôvodne očakávala rast na úrovni 4,5 %. Čo sa týka roka 2020, tento odhad ponechala nezmenený. To znamená rast na úrovni 4,7 %. Prognózu zredukovala aj v prípade východnej Ázie, a to na 5,4 % (2019) a 5,2 % (2020).

Čínska ekonomika by mala tento rok vzrásť podľa ADB o 6,1 %, zatiaľ čo pôvodne banka očakávala rast na úrovni 6,2 %. Na budúci rok sa tempo rastu spomalí ešte viac. Podľa ADB by rast mal dosiahnuť namiesto pôvodného odhadu na úrovni 6 % iba 5,8 %, situácia sa však môže zmeniť, ak dôjde k obchodnej dohode medzi Čínou a USA a dôvera spotrebiteľov a investorov vzrastie.

Naopak, v prípade strednej Ázie ADB odhad rastu ekonomiky zlepšila. Pôvodne očakávala v tomto roku rast na úrovni 4,4 %, teraz počíta s rastom o 4,6 %. V roku 2020 by rast ekonomiky mal dosiahnuť 4,5 %, zatiaľ čo pôvodne ADB počítala s rastom o 4,3 %.