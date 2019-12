Český Zväz priemyslu chce euro, ministerka financií o dátume hovoriť nechce

Zdroj: ČTK

Na Stretnutí lídrov priemyslu a exportu na Pražskom hrade, viceprezident Zväz priemyslu a dopravy ČR Radek Špicar poukázal na to, že Európsku úniu opúšťa Veľká Británia, kde sa platí librou, a hrozí, že o budúcnosti únie budú vo väčšom meradle ako doteraz rozhodovať krajiny z eurozóny. "Okrem ekonomických ukazovateľov tiež sledujeme, čo sa deje v Európskej únii na politickej úrovni. Máme strach, že by sme sa jedného dňa mohli dočkať situácie, keď krajiny mimo eurozóny nebudú schopné ovplyvňovať to, ako Európska únia funguje, a hlavne ako bude vyzerať jej budúcu podoba. Preto budeme tlačiť na prijatie eura viac ako kedykoľvek v minulosti," uviedol Špicar.

Ministerka Schillerová uviedla, že Česko plní takzvané maastrichstské kritériá pre vstup do eurozóny. Vlani krajina splnila všetky požiadavky okrem účasti v mechanizme výmenných kurzov ERM-2. Kritériá by podľa odhadov odborníkov mala krajina plniť aj v ďalších rokoch. "Som ale presvedčená o tom, že stanovenie dátumu v tomto kabinete nepadne. Nemáme doriešený problém dlhodobej udržateľnosti verejných financií," upozornila.

Národná rozpočtová rada v júni uviedla, že české verejné financie zostávajú pri zachovaní súčasného nastavenia daňovej politiky a výdavkov dlhodobo neudržateľné. Napríklad dlh verejných financií by podľa správy dosiahol predovšetkým kvôli starnutiu populácie pri zachovaní súčasnej situácie v roku 2069 až 222 percent hrubého domáceho produktu. To je viac, než v súčasnosti v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Guvernér Českej národnej banky Jiří Rusnok zopakoval, že prijatie eura je predovšetkým politickým rozhodnutím. Zhruba 70 percent obyvateľov je proti prijatiu eura.