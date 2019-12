Nórska ekonomika zaznamenala za 3-mesačné obdobie do konca októbra pokles

dnes 14:46 -

Ekonomika pevninského Nórska zaznamenala za trojmesačné obdobie do konca októbra rast, tempo rastu sa však prudko spomalilo. Navyše ekonomika celého Nórska evidovala pokles. Uviedol to v pondelok nórsky štatistický úrad.

Podľa štatistikov dosiahol rast ekonomiky pevninského Nórska (nezahrnuje lodiarsky sektor a ťažbu ropy realizovanú väčšinou z podmorských ložísk) v období od augusta do konca októbra medzikvartálne 0,3 %. To je menej než polovičná úroveň oproti predchádzajúcemu trojmesačnému obdobiu, teda od júla do konca septembra. Za dané obdobie dosiahol rast 0,7 %.

Ekonomika celého Nórska však za trojmesačné obdobie do konca októbra klesla, aj keď pokles bol iba minimálny. Dosiahol 0,1 % po nulovom raste v období od júla do konca septembra.

Pod zhoršenie ekonomického vývoja v období od augusta do konca októbra sa podpísali najmä export a výdavky, tak spotrebiteľské, ako aj výdavky vlády. V prípade spotrebiteľských výdavkov sa rast spomalil na 0,2 %, v prípade vládnych výdavkov rast zaznamenal spomalenie na 0,3 %.

Navyše export medzikvartálne klesol, a to o 1,8 %. Klesol aj dovoz, tempo jeho poklesu však bolo omnoho miernejšie, dosiahlo 0,1 %.