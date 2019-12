Prelom rokov nie je dôvodom na odhlásenie dohodára

dnes 12:31 -

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva pracovníka s dohodou do konca kalendárneho roka (do 31. 12. 2019), je povinný odhlásiť ho z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do ôsmich dní od zániku dohody, čiže do 8. januára 2020. TASR o tom informovala Sociálna poisťovňa.

"Ak však dohoda bez prerušenia trvá ďalej, samotný koniec kalendárneho roka nie je dôvodom na odhlásenie zamestnanca-dohodára. Zamestnávateľ ho odhlási až po zániku dohody, a to rovnako do ôsmich dní," vysvetlil hovorca poisťovne Peter Višváder.

Sociálna poisťovňa ku koncu októbra 2019 evidovala v registri poistencov 419.917 uzavretých dohôd. Ide o podobný počet dohôd ako v októbri minulého roka, keď ich bolo 420.343.