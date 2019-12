Rating Chorvátska podľa agentúry Fitch podporuje snaha o prijatie eura

dnes 15:01 -

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila Chorvátsku dlhodobý emisný rating (IDR) v zahraničnej mene na stupni BBB- s pozitívnym výhľadom. Agentúra uviedla, že pozitívny výhľad odzrkadľuje postupné smerovanie krajiny k prijatiu eura a pokračujúce znižovanie verejného dlhu. Chorvátsko požiadalo o vstup do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II) v júli 2019. Agentúra Fitch je presvedčená, že chorvátske úrady a európski partneri naďalej chcú proces dokončiť v priebehu budúceho roka, čo otvorí dvere pre vstup Chorvátska do eurozóny do roku 2024.

Fitch predpovedá, že rozpočty krajiny zostanú v rokoch 2019 až 2021 v podstate vyrovnané. "Prognózujeme, že verejný dlh v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) klesne do konca roka 2019 na 71,3 percenta HDP a do roku 2021 na 65,2 percenta HDP," uviedla agentúra. Chorvátsko si podľa agentúry v rokoch 2019 až 2021 udrží mierny rast ekonomiky a to v priemere na úrovni 2,5 percenta vďaka podpore zo strany domáceho dopytu.