Postup pri exekúcii plynu Naftogazu bol v súlade so zákonom, tvrdí exekútor

Ukrajinská spoločnosť Naftogaz sa dostatočne nevenovala svojim záväzkom napriek tomu, že ich potvrdili viaceré súdy a odmietla vyplatiť dlh voči spoločnosti Trameta vo výške 20 miliónov eur. Strata, ktorá vznikla pre spoločnosť pri exekúcii, bola spôsobená najmä poklesom ceny plynu na trhu od začatia exekúcie po predaj zadržaného plynu a tiež dlhodobým skladovaním plynu. Povedal to vo štvrtok v reakcii na obvinenia Naftogazu exekútor Martin Hermanovský, ktorý plyn exekvoval. Naftogaz mohol podľa neho v ktoromkoľvek okamihu do predaja dlh zaplatiť a plyn by mu vrátili.

Zemný plyn je podľa Hermanovského špecifická komodita a nie je jednoduché ju prepraviť a uskladniť. "Preto sme zadržali v roku 2017 iba minimálne množstvo. Nádejal som sa, že Naftogaz začne brať exekúciu vážne," povedal Hermanovský. Naftogaz však podľa neho nereagoval, a preto pristúpil k ďalšej exekúcii. Trhová cena plynu sa však podľa Hermanovského počas roka znížila približne na polovicu. Hermanovský odmietol aj obvinenie Naftogazu, že by bola cena za uskladnenie plynu premrštená. Cenu podľa neho stanovil odborník a posudok, ktorý avizoval Naftogaz, zatiaľ nie je k dispozícii.

Zástupcovia Naftogazu v utorok (3.12.) uviedli, že spôsob vykonania exekúcie plynu ukrajinskej spoločnosti na Slovensku nasvedčuje možnému spáchaniu podvodu. Úrad špeciálnej prokuratúry pre TASR potvrdil, že nariadil pokračovať vo vyšetrovaní okolností tejto exekúcie. Naftogaz údajne prišiel o 19 miliónov eur, no jeho dlh sa neznížil, pretože exekútor podľa neho účtoval premrštené náklady na prepravu a uskladnenie plynu. Okresný súd Bratislava II v minulosti nezákonnosť exekúcie odmietol a tiež nevidí protiprávne konanie exekútora.

Spor medzi ukrajinským dodávateľom plynu a pôvodným veriteľom, italským IUGAZ, vznikol podpisom a následným nesplnením zmluvy medzi týmito spoločnosťami v roku 2003. Rozhodcovský súd vo Švédsku v roku 2012 potvrdil nároky IUGAZU a ten neskôr, v lete 2018, predal pohľadávku maďarskej firme Trameta.

Zástupca spoločnosti Trameta Eugen Hinrichs-Schramm upozornil, že dlh Naftogazu bol potvrdený švédskym súdom a uznali ho aj súdy v ďalších krajinách vrátane prvostupňového rozhodnutia ukrajinského súdu. "Každý, kto neplatí dlhy, si musí byť podľa neho vedomý toho, že cena pohľadávky sa bude zvyšovať. Náklad exekúcie nevznikol zo dňa na deň," povedal Hinrichs-Schramm, podľa ktorého sa Naftogaz problému dostatočne nevenoval. V súčasnosti je splatená aj približne polovica istiny dlhu.