Ako minúť peniaze: Psychologické triky pre výdavky bez výčitiek

Zdroj: ofdollarsanddata

Foto: getty images

dnes 0:20 -

Tisíce článkov o osobných financiách by sa dali spojiť s touto témou. Niektoré zdôrazňujú skromnosť a znižovanie výdavkov, iné sa zameriavajú na zvyšovanie príjmu, aby vás výdavky netrápili. Problém s mnohými z týchto prístupov je však v tom, že sú založené na jednej veci – pocite viny. Finančné poradenstvo je založené na pochybnostiach pri rozhodovaní. Mali by ste si kúpiť toto auto? A čo ten luxusný kúsok oblečenia? Alebo denné výdavky na pravidelný koláčik po obede? Vina. Vina. Vina.

Tento druh poradenstva vás núti neustále sa hádať so svojim druhým ja. Vytvára strach z utrácania peňazí. Ani mať viac peňazí nemusí nevyhnutne vyriešiť aj tento problém. Prieskum spoločnosti Spectrem Group z roku 2017 zistil, že 20 % investorov s čistým imaním medzi 5 a 25 miliónmi dolárov sa obávalo, že nemajú dosť peňazí na odchod do dôchodku.

Strach ako prirodzená súčasť života? Áno, peniaze sú dôležité, ale nemali by vo vás spustiť vnútorný alarm vždy, keď uvidíte cenovku. Ak ste niekedy diskutovali o tom, či si môžete niečo dovoliť, hoci ste na kúpu mali dostatok finančných prostriedkov, potom problém nie je vo vás, ale v tom, ako rozmýšľate o svojich výdavkoch. Musíte zmeniť spôsob premýšľania, aby ste mohli bez obáv urobiť finančné rozhodnutia. Postačí zaviesť niektoré z nasledujúcich pravidiel.





Pravidlo dvojnásobku

Kedykoľvek by ste chceli na niečo minúť určitú sumu, rovnaké množstvo peňazí sa snažte investovať. Takže ak máte vyhliadnutý darček za 200 eur, mali by ste ďalších 200 eur investovať napríklad do akcií. To vás donúti prehodnotiť, ako veľmi niečo skutočne chcete, pretože ak nie ste ochotní si na to vyčleniť dvojnásobok, tak si to radšej nekupujte. Toto pravidlo odstraňuje psychologickú bariéru, pocit viny spojený s nadmerným nákupom. Pretože si uvedomíte, že útrata bude sprevádzaná investíciou rovnakej veľkosti do aktív produkujúcich príjmy, prestanete sa zaoberať tým, či náhodou nemíňate príliš veľa. Podobne to funguje aj keď investovanie nahradíte darovaním na charitu. Každé jedno „extravagantne“ minuté euro, ktoré utratíte na seba, by sa mohlo spájať „charitatívnym“ eurom na dobrú vec.Samozrejme, že sa ohlási svedomie pri nákupe topánok za 400 eur, hlavne ak viete, že sú ľudia, ktorí musia vyžiť z tristoeurového dôchodku, alebo si musia požičať, ak sa vyskytne nečakaná situácia. Je ľahké hovoriť o dodržiavaní pravidla dvojnásobku, keď na to máte. Pre tých, ktorí prostriedky nemajú, stojí táto rada za...

Maximalizácia šťastia alebo dlhodobé naplnenie?

Druhým tipom na utrácanie peňazí bez výčitiek svedomia je zamerať sa na maximalizáciu dlhodobého naplnenia. Je rozdiel medzi naplnením a pocitom šťastia. Zabehnutie maratónu je pravdepodobne uspokojujúcou skúsenosťou, hoci nemusí nevyhnutne vyvolať pocit šťastia. Úsilie potrebné na dobehnutie zvyčajne nevytvára pocit okamžitého šťastia, ale po dokončení preteku sa môže prejaviť pocit úspechu a naplnenia. To neznamená, že na šťastí nezáleží. Samozrejme, že áno. Autori knihy Happy Money: The Science of Happier Spending zistili, že utrácanie peňazí nasledujúcimi spôsobmi pravdepodobne zvýšilo celkové šťastie:

výdavky spojené so získaním skúseností

výdavky na starostlivosti o seba

nákup extra času

platba vopred (napríklad za dovolenky)

výdavky na iných

Avšak ani tieto skvelé tipy nie sú všeliekom. Môžete si kúpiť absolútne najlepšie zážitky a dovoliť si získať všetok voľný čas na svete, ale to nezaručuje, že budete cítiť, že vás život napĺňa. Čo teda môže zvýšiť pocit naplnenia? Na túto otázku nie je ľahké odpovedať. Kľúčovými prvkami k dosiahnutiu spokojnosti, sú autonómia (riadim sa sám sebou), znalosti (zlepšovanie schopností a zručností) a účel (spájaie sa s niečím väčším). Rovnaké kategórie by sa dali použiť ako užitočné filtre pri rozhodnutiach o výdavkoch. Napríklad denný nákup kávy z miestneho automatu sa môže zdať zbytočný, pokiaľ táto káva neprispieva k lepším výkonom v práci. Ale ak áno, zvyšuje vaše profesionálne schopnosti a sú to dobre vynaložené peniaze. Rovnakú logiku môžete použiť na zdôvodnenie nákupov, ktoré by zvýšili vašu autonómiu alebo predpoklad dosiahnuť stanovený cieľ.





Nakoniec by sa vaše peniaze mali použiť ako nástroj na vytvorenie života, aký si predstavujete. To je pravým zmyslom peňazí. Účelom návrhov v tomto článku bolo iba znížiť váš pocit úzkosti v súvislosti s peniazmi, nie nadiktovať, ako ich máte použiť. Najťažšia časť preto nie je míňanie peňazí, ale zistenie toho, čo naozaj od života chcete:

na akých veciach vám záleží?

akým scenárom sa chcete vyhnúť?

aké hodnoty presadzujete?

Väčšina ľudí, ktorí sa snažia sporiť, ale nedarí sa im to, nemajú problém s výdavkami, ale s príjmami. Štatistické údaje jasne ukazujú, že chudobní vynakladajú väčšinu svojich peňazí na základné potreby a nemajú z čoho sporiť. Je to matematická realita, ktorej sa nedá vyhnúť jednoduchými „tipmi a trikmi“, aj keď sa o to finančné médiá pokúšajú. Zvýšenie príjmu nie je ľahká záležitosť. Aj keď odporúčania hovoria o nutnosti zvládnuť nové zručnosti a hľadať si nové formy príjmu, je oveľa jednoduchšie o tom hovoriť, ako to urobiť. Nie je ľahké zvýšiť si príjem bez potreby ďalšieho vzdelania, a vzhľadom na to, že chudobní už míňajú takmer 100 % svojho príjmu na základné potreby, je neuveriteľné ťažké nájsť peniaze a čas na akúkoľvek formu vzdelávania. To všetko vyvoláva otázku, akou vhodnou politikou by sa dal zmierniť tento problém. Progresívnejšie zdanenie? Základný garantovaný príjem? Sociálne balíčky? Z hľadiska šťastia by človek mal mať dostatočnú kontrolu nad svojimi výdavkami a namiesto toho, aby sa užieral pri každej platbe by mal väčšinu svojej energie sústrediť na zdokonalovanie svojich zručností, aby si dokázal zvýšiť svoj príjem.