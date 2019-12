Vianočné nákupy bez stresu, vďaka technológiám

Zdroj: paypal

"Až 95% spotrebiteľov na celom svete nakupuje on-line a takmer tri štvrtiny (71 %) na tento účel používa mobilný telefón. Pripravených na to je však len 60 % firiem - a to je veľká výzva. Vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí nakupujú z mobilného telefónu alebo tabletu, znamená zvýšiť predaj o 15 %," poznamenáva Marcin Głogowski, generálny riaditeľ spoločnosti PayPal v strednej a východnej Európe.

Zákazníci zvyčajne volia mobilné platby kvôli pohodliu. Takmer polovica spotrebiteľov na celom svete (44 %) sa domnieva, že nakupovanie cez telefón nespôsobuje žiadne problémy, a 43 % verí, že tým ušetria čas. Podľa výskumu spoločnosti PayPal nakupuje väčšina ľudí z domova (65 %) vo voľnom čase a z pohodlia svojej postele (34 %). Mobilná revolúcia zmenila nielen zvyky zákazníkov na sieti, ale aj ich správanie sa v kamenných obchodoch, za ostatných 6 mesiacov polovica spotrebiteľov na svete zaplatila bezkontaktne.

Dnešní spotrebitelia sú otvorení novinkám a rýchlo prijímajú inovácie, ako je predaj na sociálnych sieťach. Týmto spôsobom v uplynulých šiestich mesiacoch celosvetovo nakúpilo 30 % spotrebiteľov, predovšetkým mladých ľudí vo veku 18-34 rokov.

Zmeny v očakávaniach spotrebiteľov a stúpajúca obľuba služieb umožňujúcich prístup k filmom alebo hudbe vedie k tomu, že ľudia nechcú čakať na doručenie vybraných DVD alebo CD diskov. Podľa údajov spoločnosti PayPal 23 % zákazníkov používa mobilný telefón na platby za digitálne produkty (napr. predplatné Spotify alebo HBO GO), elektronické knihy a počítačové hry, čo môžu byť vynikajúce vianočné darčeky.

Pomaly ale isto vstupujeme do sveta etického nakupovania. Vlani každý desiaty zákazník na svete kúpil nejaký výrobok, pretože bol vyrobený v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. To je obzvlášť dôležitý faktor pre ženy a všeobecne osoby vo veku 18-34 rokov – 14 % príslušníkov generácie Z (18-24 rokov) a 11 % generácie Y (19-39 rokov) uvádza, že upustilo od nákupu z etických dôvodov.

Podľa celosvetových údajov 55 % zákazníkov, ktorí nakupujú na internete, nakupuje v zahraničných obchodoch. Hľadajú predovšetkým lepšie ceny (53 %) a produkty, ktoré nie sú k dispozícii lokálne (33 %). Na druhej strane 66 % on-line nakupujúcich tvrdí, že radšej podporujú miestnych obchodníkov - najmä vo sviatočnom období. Stále viac spotrebiteľov pred Vianocami hľadá originálne, ručne vyrábané darčeky, čo by malo zvýšiť obľubu nákupov u domácich predajcov.