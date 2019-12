Akciový trh v USA klesol, Trump spochybnil šance na skorú dohodu s Čínou

dnes 10:31 -

Akciový trh v USA v utorok klesol po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v obchodných rokovaniach s Čínou nie je pod časovým tlakom. Tým spochybnil možnosť, že dohodu o ukončení colnej vojny medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomika sa podarí uzavrieť ešte do konca tohto roka.

Index S&P 500 klesol o 0,7 % na 3 093,20 bodu, Dow Jones o 1 % na 27 502,81 bodu a Nasdaq o 0,6 % na 8 520,64 bodu.

Trump v Londýne, kam pricestoval na samit NATO, povedal, že jediným faktorom pre dosiahnutie dohody je to, či ju chce uzavrieť. Na otázku v súvislosti s jeho predošlým cieľom podpísať dohodu do konca roka šéf Bieleho domu novinárom odpovedal: "Nemám nijaký termín, nie." To vedie k obavám, že Čína a USA neuzatvoria novú obchodnú dohodu pred 15. decembrom, kedy majú vstúpiť do platnosti ďalšie americké clá na čínske tovary. V tomto prípade by novým clám podliehali tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu 160 mld. USD.