Larry Page a Sergey Brin odstúpili: Alphabet potrebuje vojnového generála

Spoluzakladateľ spoločnosti Google Larry Page za menej ako päť rokov na najvyššom poste reorganizoval celú spoločnosť a zmenil Google na dcérsku firmu holdingovej Alphabet. Page do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Google menoval manažéra Sundara Pichaia. Page sa stal generálnym riaditeľom Alphabet, stiahol sa z centra pozornosti a venoval sa dlhodobejším projektom, ako sú balóny na doručovanie internetových objednávok či autonómne vozidlá. V utorok, štyri roky po reorganizácii Alphabet, získal Pichai ešte väčšiu dôveru. Page a ďalší spoluzakladateľ, prezident Alphabet, Sergey Brin, oznámili, že odstúpia. Pichai sa stáva generálnym riaditeľom celej spoločnosti, nielen Google.

Sergey Brin (vľavo) a Larry Page

Pichai je mierumilovný politický typ, ktorý rešpektuje inžinierov aj netechnických pracovníkov. Ide o inžiniera s technickými znalosťami a charizmou. Zamestnancov často prekvapil na rôznych tímových podujatiach a mnohí ho považujú za jedného z nich. Ale vystupovanie ako „jeden z vás“, sa môže skončiť, pretože Google čelí obrovským zmenám, ktoré by mohli zmeniť celý chod spoločnosti. Prvý náznak prišiel na celofiremnom stretnutí v októbri. "Skutočne zápasíme s niektorými problémami," uviedol vo videu a čoskoro sa týždenné stretnutia zmenili na mesačné.Minulý rok na jeseň, New York Times oznámil, že spoluzakladateľovi Androidu, Andymu Rubinovi, vyplatili zlatý padák vo výške 90 miliónov dolárov. A to napriek dôveryhodným obvineniam zo sexuálneho zneužívania. To vyvolalo celofiremnú vzburu, minulý rok na jeseň z kancelárií Google odišlo 20 000 zamestnancov. Spustil sa aktivizmu v spoločnosti, odvtedy sa protestuje proti každej problematickej firemnej politike, vládnej zmluve, zákazke.

Počas leta sa skončilo partnerstvo s Pentagonom, proti projektu Maven zamestnanci protestovali, vadilo im použitie nástrojov dohľadu na analýzu záberov z dronov. V októbri Google vypadol zo súťaže o inú zmluvu, na cloud computing v Pentagone, ktorá by mohla mať hodnotu 10 miliárd dolárov. Tvrdí, že zmluva by mohla byť v rozpore s jej hodnotami. Zamestnanci tiež protestovali proti plánom spoločnosti vybudovať cenzurovaný vyhľadávací nástroj s názvom Project Dragonfly, ktorý vyústil do zrušenia plánov na opätovný vstup na čínsky trh.

V dôsledku tejto činnosti spoločnosť uzavrela svoje historicky „otvorené“ komunikačné linky, ako je napríklad zákaz politických diskusií. Pichai čelí hrozbe zo strany odborov, súdnych sporov zo strany zamestnancov, ktorých spoločnosť prepustila z dôvodu údajného úniku dôverných informácií. Tvrdia, že boli prepustení za pokus organizovať sa.





Pichai bude musieť tiež čeliť väčšej regulačnej kontrole ako kedykoľvek predtým. V posledných mesiacoch americké a zahraničné protimonopolné regulačné orgány stále viac skúmali spoločnosť Google. Americké ministerstvo spravodlivosti minulý štvrťrok oznámilo, že otvára rozsiahlu protimonopolnú kontrolu veľkých technologických spoločností vrátane Google.

Keď sa Google stiahol z projektu Maven, člen predstavenstva Facebooku, Peter Thiel, bez dôkazov tvrdil, že cez Google by mohla byť infiltrovaná čínska spravodajská služba. Prezident Trump a ďalší konzervatívci začali pochybovať o lojalite spoločnosti k USA a armáde. Pichai sa musel okamžite stretnúť s Trumpom, aby sa pokúsil veci napraviť. Aj iní prezidentskí kandidáti na rok 2020 sa sústredia na túto spoločnosť. V prípade výhry demokratickej senátorky Elizabeth Warrenovej sa dá očakávať, že Google bude musieť zápasiť s prezidentom, ktorý sľúbil rozdeliť spoločnosť na menšie firmy.

Alphabet čelí aj najväčšej priamej obchodnej výzve v histórii spoločnosti: ako ďalej. Pripravuje sa na spomalenie svojho hlavného podnikania v oblasti digitálnej reklamy, ktorá stále predstavuje veľkú väčšinu príjmov. Spoločnosť vykázala v prvom štvrťroku 2019 spomalenie príjmu z reklamy a v treťom štvrťroku pokles zisku oproti predchádzajúcemu roku. Napriek niekoľkým pokusom o akvizície, sa firma usiluje o napojenie výnosov na svojej hardvérové linky. YouTube má svoje publikum, ale spoločnosť nikdy nezverejnila, aký príjem generuje, a platforma videa je pod neustálym dohľadom kvôli propagácii klamlivého obsahu, nedostatočného odmeňovania autorov a ďalším.

Google sa roky trápi aj na trhu cloud computingu. Ďaleko zaostáva za Microsoftom a Amazonom. Nedávny obchod s reťazcom nemocníc Ascension, ktorý mal byť triumfom, sa namiesto toho zmenil na debakel o vzťahoch s verejnosťou, keď sa ich pýtali, ako firma použije a ochráni všetky údaje o pacientoch. Google objasnil, že nepoužíva žiadne informácie o pacientovi na svoje vlastné účely, ale na odvrátenie podozrenia to nestačilo. Viedlo to k ďalším otázkam zo strany Kongresu. Takéto vnímanie firmy ohrozuje ďalšie akvizície. Skupiny na ochranu osobných údajov a členovia kongresu vyzývajú federálne regulačné orgány, aby podrobnejšie preskúmali nákup spoločnosti Fitbit za 2 miliardy dolárov, ktorý by sa mal uzavrieť začiatkom roku 2020. Televízia CNBC zistila, že ľudia sa začali zbavovať svojich Fitbit zariadení hneď ako prišlo oznámenie o prevzatí firmy Googleom.





Pichai už má určitú zodpovednosť za aktuálny stav v spoločnosti. Už aj počas obdobia nepokojov zamestnancov, vládnej kontroly a spomaľovania rastu, bol zodpovedný za hlavný biznis firmy. Ale s Pageom, ako svojim šéfom, a Brinom, v nejasnej paralelnej úlohe ako prezidenta spoločnosti, nemohol nikdy prevziať plnú zodpovednosť za všetky aspekty spoločnosti, od jej kultúry až po jej stratégiu. Page a Brin mu teraz úplne zverili svoje dielo. Budú sa prizerať na tvrdé rozhodnutia potrebné na prechod Google do jej ďalšej fázy. Realita sa ale môže ukázať ako úplne iná. Podobne ako v prípade Microsoftu začiatkom roku 2000, keď Bill Gates odovzdal úlohu generálneho riaditeľa Steveovi Ballmerovi, ale stále zostal hlavným akcionárom. Gates mal aj naďalej svoju ​​ruku pevne na kormidle, najmä pokiaľ ide o kľúčové výrobky ako Windows, po väčšinu ďalšieho desaťročia. Nakoniec Gates úplne odstúpil, ale to už bol Microsoft len na skok od bezkonkurenčnej dominancie. Akcionári Alphabet by mali dúfať, že Pichai to zvládne lepšie ako Ballmer, ktorý bol rovnako zvolený do čela zakladateľmi firmy.