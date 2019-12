Exekúcia na Slovensku bola sporná, ÚŠP prikázal prípad vyšetriť, tvrdí Naftogaz

dnes 13:16 -

Spôsob vykonania exekúcie plynu ukrajinskej spoločnosti Naftogaz na Slovensku nasvedčuje možnému spáchaniu podvodu. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) najnovšie zrušil uznesenie vyšetrovateľa o odmietnutí podania a nariadil pokračovať vo vyšetrovaní okolností tejto exekúcie. Naftogaz prišiel o 19 miliónov eur, no jeho dlh sa neznížil, pretože exekútor účtoval premrštené náklady na prepravu a uskladnenie plynu, informovala v utorok spoločnosť. Okresný súd Bratislava II v minulosti nezákonnosť exekúcie odmietol a tiež nevidí protiprávne konanie exekútora.

Naftogaz prehral ešte v roku 2012 arbitrážny spor s talianskou firmou IUGAS. Jej pohľadávka bola následne prevedená na dva rôzne zahraničné subjekty. Naftogaz bol podľa svojho stanoviska ochotný pokryť dlh legitímnemu veriteľovi, nemohol to však urobiť, pretože bol súčasne vymáhaný dvoma subjektmi. O určenie legitímneho nároku na tento dlh sa doteraz vedú súdne spory. Následne sa na Slovensku začal exekvovať plyn patriaci ukrajinskej firme.

Ukrajinská firma podľa jej riaditeľky korporátnej komunikácie Aliony Osmolovskej nespochybnila arbitráž, podľa ktorej musí splniť svoje záväzky, ani možnosť vykonať exekúciu na Slovensku. Spochybnila však spôsob vykonania exekúcie a náklady na prepravu a uloženie plynu. Exekútor podľa Naftogazu riadne nezdokladoval náklady exekúcie, hoci mu to zákon prikazuje a okrem iného údajne chýbajú doklady o uskladnení 1,3 miliónu megawatthodín (MWh) plynu. Trhové ceny na prepravu a uskladnenie plynu sú podľa Naftogazu polovičné oproti 0,75 eura za megawatthodinu a mesiac, ktoré účtoval exekútor.

Okresný súd (OS) Bratislava II postup a konanie súdneho exekútora v tomto konaní zhodnotil ako zákonné. Celkovo tento súd vedie voči Naftogazu tri exekučné konania. V súvislosti s dvoma konaniami eviduje OS sťažnosť Naftogazu, respektíve jeho právneho zástupcu proti postupu a konaniu sudkyne Gabriely Sobolovskej. "Súd tieto sťažnosti po prešetrení vyhodnotil ako nedôvodné. Keďže sťažnosť bola vyhodnotená ako nedôvodná, nebol žiaden dôvod na podanie disciplinárneho návrhu," uviedla predsedníčka súdu Nora Vladová v stanovisku, ktoré v polovici novembra zaslal TASR hovorca súdu Pavol Adamčiak.

Podľa Naftogazu bola hodnota exekvovaného plynu 38 miliónov eur, no exekútor ho predal za 19 miliónov eur a to bez toho, že by ubudlo z dlhu spoločnosti.

Naftogaz v minulosti pohrozil, že pre spor prestane odoberať plyn prostredníctvom slovenského plynovodu. Podľa Osmolovskej išlo o vyjadrenie názoru jedného z pracovníkov spoločnosti. "Pre Naftogaz je Slovensko dôležitý obchodný partner," povedala Osmolovská. Pokiaľ Ukrajina nebude v najbližšom čase odoberať plyn zo Slovenska, bude to podľa nej preto, že má dostatočné zásoby plynu v zásobníkoch a čaká na vývoj rokovaní o novej zmluve s Ruskom.