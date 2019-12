Darčeky rovnakej hodnoty: Vianočný čas výmeny

Zdroj: AIEG

Ľudské bytosti sú rodení vymieňači. Jediný druh, ktorý pravidelne obchoduje, mení jednu vec za druhú. Nič také nenájdeme v ríši zvierat. Nie sme celkom Homo economicus, ale určite sme Homo vyjednávač. Zamieňami si jednostranné transfery, teda skutočné dary, za rôzne neefektívne formy výmeny. Niektorí dokonca hovoria o zjavných oxymónoch, ako je ekonomika výmeny darčekov. Dnes X dostene dar Z od darcu Y, ale v budúcnosti musí „dať“ dar Z+ darca Y, ak si chce zachovať tvár, alebo neprísť o svoju povesť. Takýto trh charakterizuje „vzájomná reciprocita.“ Ak ale nahradíne jednotlivcov X a Y za korporácie a dar Z za hotovosť, alebo cenné papiere, tá istá transakcia sa náhle stane zlou kapitalistickou.

Vianočné nákupy nie sú živou ekonomikou. Dôležitá pre našu prosperitu je produktivita, efektívne vytváranie tovaru alebo služieb s pozitívnou hodnotou. Ekonómovia už dávno poukázali na skutočnosť, že Vianoce škodia ekonomike tým, že vytvárajú stratu blahobytu. Ak X dáva Y nejaký darček, ktorý nechce, darček putuje do koša. A Y stráca čas tým, že chce dar opätovať. Strata sa samozrejme ďalej znásobuje, ak Y daruje X niečo, čo X považuje za nepotrebné.



Určité riešenie predstavujú darčekové poukážky. Rozširujú možnosti spotreby Y zo špecifického daru na sortiment tovaru, ktorý si môže vybrať. Darčeková poukážka ale zriedka pokrýva presne to, čo by chcel jej držiteľ. Musí si vybrať menej preferovaný model, alebo značku. Skutočným riešením by bol dar v podobe hotovosti. Peniaze pod stromčekov sa ale nepovažujú za príliš originálny darček. Spája sa to čiastočne s tým, že aj hotovosť sa spája s myšlienkou výmeny. Sme povinní recipročne darovať tovar približne rovnakej hodnoty, ako pri štandardnom obchodovaní na trhu. Takže ak X podaruje Y v obálke peniaze, bude chcieť Y na oplátku previesť na X rovnakú hotovosť, prípadne dar v tejto cene. Navyše Vianoce podporujú recipročné systémy výmeny darčekov aj z toho pohľadu, že ak X dáva niečo Y, zároveň očakáva, že dostane niečo od Y v hodnote daru.





V súčasnosti je výmena, aj tá vianočná, o niečo jednoduchšia. Tovar sa dá vďaka technológiám získať na aukčných stránkach za zlomok ceny a následne darovať pre toho, o kom vieme, že po niečom takom túži. Stačí na sociálnych sieťach signalizovať, čo by ste chceli. Niečo ako keď budúci mladomanželia vyšlú signál, aby im svadobní hostia nekupovali žehličku, či mikrovlnku. Najlepšie zo všetkého tohto darovania je, že neraz za darček v hodnote 100 eur zaplatíte len 20, ale na oplátku dostanete darček v hodnote 100 eur.

Určité komplikácie nastávajú pri vytváraní finančného mantinelu, do akej ceny je ešte darček pre konkrétnu osobu prijateľný a koľko už ochotní dať nie sme. Odvíja sa to neraz od nedávnej histórie. Pri kúpe si spomenieme, či sa reciprocita vlani naplnila a do akej miery. Či sme to s darčekom neprehnali a na oplátku dostali len nejakú malú pozornosť. Samozrejme, tých komplikácií v rámci systémov výmeny darčekov je omnoho viac, ale potom by to v nás zanechalo dojem, že obdarúvanie je zlé, čo nie je pravda. V skutočnosti všetky jednostranné transfery sú vznešené, blízke altruistickému správaniu sa.

Preto odporúčanie znie, zamerajte sa na skutočný systém darcovstva. Prestaňte si klásť v hlave otázky, koľko tento darček stál a čo môžem ponúknuť ja v tejto hodnote? Namiesto toho poďakujte a nesnažte sa o reciprocitu. Možno aj darca dokáže oceniť takýto prístup a darovanie sa zmení na niečo čo prichádza z iného podnetu ako zachovanie kolobehu ty mne ja v rovnakej hodnote tebe. Ak vás za to budú nenávidieť, už vám nikdy nič nedajú. V oboch prípadoch sa problém vyriešil.

Ak vám darcovstvo prináša radosť, najmä tým, o ktorých viete, že majú konkrétne potreby, skúste im v rámci darčeka dať najavo, že neočakávate na oplátku nič. Že jednostranná povaha takéhoto prevodu je vaša jediná odmena. Tak ako to robíme najčastejšie pri deťoch tým, že ich utvrdzujeme vo viere, že všetky tie skvelé veci pod stromčekom priniesol niekto iný. Raz sa ale aj oni dozvedia pravdu a prispejú k úbytku čara Vianoc tým, že si vezmú peniaze od jedného rodiča na nákup často nechcených darčekov pre toho druhého.