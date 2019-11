Daimler znižuje svoje náklady

včera 19:20 -

Absolútna správa:

Nemecká automobilová spoločnosť Daimler plánuje do troch rokov zrušiť cez 10 000 pracovných miest vo svojich pobočkách po celom svete. V porovnaní s celkovým počtom zamestnancov to predstavuje 3% uvoľnenie pracovnej sily. Plán je v súlade aj s dohodou medzi odbormi. Spoločnosť sa momentálne orientuje na investovanie do ekologickejších a autonómnejších automobilov. Prepúšťanie zapríčinilo najmä slabý dopyt v Číne, ktorá je pre spoločnosť najväčším odoberateľom. Dopyt aj naďalej klesá kvôli slabšiemu svetovému hospodárstvu zapríčinenému obchodnou vojnou medzi USA a Čínou.

Investori zarobili na:

Spoločnosti NRG Energy Inc, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o takmer 1,69 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +53,45 %). NRG Energy, Inc. je veľká americká energetická spoločnosť so sídlom v Princetone v New Jersey a Houstone v Texase. Spoločnosť sa podieľa na výrobe energie a maloobchodnej elektrickej energie

Makro analýza dňa:

Čínski predstavitelia pohrozili, že podniknú určité ,,protiopatrenia´´ kvôli rozhodnutia prezidenta USA Donalda Trumpa podpísať návrh zákona, ktorý podporí protesty v Hongkongu. Zároveň námestník ministra zahraničných vecí v Číne Le Yucheng požiadal Washington aby okamžite prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Číny. Ročný index japonských stavebných zákazoch si polepšil z predošlých -6,8% na 6,4% a tým prekonal aj očakávania analytikov -1,6%. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -0,49 %, Hang Seng -2,03 %, CSI 300 – 0,87 %.

Európska únia vykázala v októbri najmenšiu mieru nezamestnanosti od polovice roku 2008 a to 7,5%. Predstavuje to pokles o desatinu percentuálneho bodu oproti septembru a zároveň pokles o pol percentuálneho bodu medziročne. Bankári Európskej centrálnej banky konštatovali, že by ECB mohla zmeniť svoj inflačný ciel na 2% namiesto súčasných ,, okolo´´ 2%. Má sa tak stať v nasledujúcej revízií stratégie ECB. Taktiež sa majú v nej posúdiť možnosti reakcie na klimatickej situácie. Ročný jadrový index spotrebiteľských cien Európskej únie vzrástol o 0,2% z predošlých 1,1% na 1,3% a mesačnom horizonte si tento index polepšil z -0,1% na 0%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,02 %, CAC 40 – 0,13 %, DAX - 0,07 %.

Wall Street v piatok poklesol, keď sa obchodné napätie medzi USA a Čínou zvýšilo po tom, čo Peking silne odsúdil rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa podpísať návrh zákona, ktorý podporil protesty v Hongkongu. Dnešný deň ovplyvňuje americký obchodný sviatok známy ako Black Friday. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index -0,40 %, S&P500 -0,40 %, NASDAQ -0,46 %.