J. Rajtár: Fico je ten posledný, kto má rozhodovať o presune zlata

dnes 14:31 -

"Od guvernéra NBS Petra Kažimíra zároveň očakávame ubezpečenie, že centrálna banka bude môcť vykonávať finančné operácie s týmto investičným zlatom tak, ako to robila, keď bolo uskladnené vo Veľkej Británii. Nemôže to fungovať spôsobom, že Robert Fico si niečo zmyslí, poslanci mu to odhlasujú a štátny poklad sa bude presúvať po zemeguli z jedného miesta na druhé," povedal člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet Jozef Rajtár.

Fico je podľa Rajtára ten posledný, kto má rozhodovať o presune zlata. "Nech voľne rozhoduje o presune vlastnej výplaty, ale sťahovanie štátneho pokladu v objeme 31 ton zlata musí podliehať odbornej analýze," uzavrel volebný líder Demokratickej strany a poslanec NR SR Jozef Rajtár.