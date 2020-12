Prečo sú niektoré veci niekde omnoho drahšie ako inde

Zdroj: AIEG

Jeden príklad za všetky, prídete do akvaparku a nemáte prezuvky. Zrazu prídete na to, že bez nich je to nehygienické, že síce žiaden predpis nehovorí o tom, že nesmiete v areáli chodiť bosí, ale určite sa cítite v prezuvkách komfortnejšie. Navyše všetci ich majú. Riešením je si zabudnutú vec v miestnej predajni kúpiť. Okrem plážových prezuviek majú v ponuke toho omnoho viac, od uterákov, cez plavky a čiapky na plávanie, krémy na opaľovanie, až po tradičné suveníry. Nedá sa presne odhadnúť, akú časť inventáru tvoria veci, ktoré si najčastejšie ľudia doma zabudnú. Potom vám padne pohľad na cenovku a začnete premýšľať. Ako veľmi tie papuče vlastne potrebujem? Ďalší pár takejto obuvi by som vlastne ani tak veľmi nepotreboval, hlavne nie za takú cenu.

Najskôr som prirodzene pocítil frustráciu, trocha som bol cenou urazený. Koniec-koncov som len človek v tiesni, ten čo si doma zabudol prezuvky. Myslel som si naivne, že ten obchod je tu pre mňa, ale v skutočnosti ma zneužil v mojej časovej tiesni. Keď som prekonal svoju prvotnú vlnu emócií a začal som o veci starostlivejšie premýšľať, musel som si položiť otázku: skutočne potrebujem mať tie prezuvky? Alebo ich len chcem mať? O pár hodín to tu aj tak zabalím a doma v tomto ročnom období ich určite nepoužijem.

Cena zohrala v tomto minidobrodružstve absolútne nevyhnutnú úlohu. Majitelia obchodu mali celú škálu tovarov, všetko to, čo ľudia ako ja, sú náchylní si zabudnúť. V ekonomickom rozhodovaní mala rozhodujúce slovo cena. To cena ma prinútila si položiť otázku, či teraz okamžite chcem mať nové prezuvky, alebo som ochotný počkať si na lepšiu cenu niekde inde a papuče tu nechám pre niekoho iného. Pre niekoho, kto by ich mohol chcieť oveľa viac ako ja.

Na prvý pohľad sa môže zdať neefektívne, aby papuče v škatuliach v predajni čakali, namiesto toho, aby ich niekto nosil. Ale to, že ich teraz nik nenosí, ešte neznamená, že predstavujú ležiak. Špecializujú sa na dostupnosť, pričom cena nám hovorí, aby sme premýšľali o tom, či práve teraz potrebujeme papuče, alebo či sa bez nich dokážeme krátkodobo zaobísť. Papuče sa prestávajú špecializovať na dostupnosť v okamihu, keď sa niekto, kto je skutočne na to odkázaný, ocitne na krátky čas na tomto mieste bez papúč.







Cena je len zbytočná bariéra medzi mnou a tým, čo práve potrebujem. „Potreba“ je však dosť poddajná a ľudia sú dosť kreatívni. Prichádzajú s rôznymi druhmi geniálnych spôsobov, ako vyriešiť problémy, ktorým aktuálne čelia. Môže to byť niečo také všedné, ako rozhodnutie vstúpiť do priestorov akvaparku na pár hodín bez papúč. Alebo niečo také zložité, ako je opätovné premietnutie si celého výrobného a prevádzkového procesu s prihliadnutím na vyššie ceny palív a surovín. A čo takto zdieľaná ekonomika? Pravdepodobne by sa asi našiel niekto, kto by mi bol ochotný požičať papuče správnej veľkosti. To ale neprichádza do úvahy, lebo transakčné náklady by boli na zabezpečenie výmeny jednoducho príliš vysoké. Transakčné náklady - náklady na nájdenie ľudí, s ktorými sa dá obchodovať (triangulácia), spracovanie platieb (prevod) a overenie integrity toho, s čím sa obchoduje (dôvera).

V neďalekom obchodnom stredisku vyjdú oveľa lacnejšie. Ale možno nie, pretože aj v miestnych predajniach vedia svoje o tom, čo F. A. Hayek nazval „konkrétnymi okolnosťami miesta a času“. Treba však vychádzať z toho, že nákupné centrum takto nerozmýšľa, papuče sú tam lacné, pretože ich predávajú vo veľkom množstve v obchodoch, ktoré sú postavené na lacných prímestských pozemkoch. Ale mám čas teraz zájsť do obchodného centra? Naproti tomu v tomto malo obchodíku priamo vedľa vstupnej pokladni musia platiť za miesto na svojich regáloch oveľa viac. Predstavujem si, čo všetko zaujímavejšie by mohlo byť v ponuke. V porovnaní s mnohými alternatívami sú obyčajné „vietnamky“ objemnejšie a majú nízku hodnotu. Pravdepodobne sa ani nepredávajú tak dobre ako mnoho iných vecí. Mať viazané peniaze v tovare tiež niečo stojí. Je jasné, že obchodníci nebudú mať po ruke prezuvky, pokiaľ by za to neboli nejakým spôsobom kompenzovaní. Ak chcete mať na sklade papuče, asi by ste mali maž nejaký dobrý nápad, komu ich predať. Prúd zákazníkov, ktorí budú žiadať presne tento druh tovaru. Inak by sa predajňa zmenila na sklad ťažko predajných drahých vecí.

Slová Adama Smitha platia aj v momente, keď zistíte, že ste si niečo zabudli. Každá ponuka a každá požiadavka na voľnom trhu je akt oratória, kde jeden hovorí druhému: „daj mi to, čo chcem, a ja ti dám to, čo chceš ty.“ Takto sa vlastne neverbálne vyjadrili aj v prípade predajne pri vstupe do akvaparku. Stačilo na regál vyložiť papuče s cenovkou a bolo jasné čo chcú. V tomto prípade som ale na otázku, či si niečo želám, odpovedal „nie, ďakujem.“ A nechal som tam papuče pre niekoho, kto ich chce viac ako ja.