Šesť vecí, ktoré robí takmer každý rodič: Nespôsobujte svojim deťom finančné utrpenie!

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:17 -

Rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní spôsobu, akým sa ľudia naučia spravovať peniaze. Pritom ale samotní rodičia pripúšťajú, že oni sami nemajú svoje financie úplne pod kontrolou. Ak by sa mali oznámkovať, väčšinou by si udelil za finančnú gramotnosť trojku.

Brad Klontz, autor knihy „Mind Over Money“ a spoluzakladateľ inštitútu Financial Psychology Institute, odporúča, aby sme sa aj v oblasti financií najskôr pozreli, ako k peniazom pristupovali naše rodiny. Kultúrne udalosti môžu mať obrovský vplyv na vzťah ľudí k peniazom. Kríza vytvorila generáciu hromaditeľov, sporiteľov a tých, ktorí prestali dôverovať finančným inštitúciám kvôli zlyhaniam bankového systému.

Mnoho rodičov sa vo všeobecnosti zdráha hovoriť so svojimi deťmi o peniazoch, možno má strach z otázok typu „nakoľko sme bohatí?“ Odborníci hovoria, že je to dobrý začiatok rozhovoru a ak nechcete, nemusíte priamo odpovedať. Dá sa odpovedať otázkou, „čo myslíš tým bohatí?" Bohatstvo pre rôznych ľudí znamená rôzne veci. Nemusíte byť pripravení odhaliť svoje čisté imanie svojim deťom, keď sa na to pri večeri opýtajú.

Tu je šesť klasických nesprávnych krokov rodičov v súvislosti s finančnou výchovou.



Vždy poviete áno

Rodičia často obetujú príliš veľa pre svoje deti. Či už je to vreckové alebo množstvo mimoškolských aktivít. Rodičia by mali vyvážiť svoje finančné potreby s potrebami svojich detí. Každého čaká prijatie rozhodnutia o vylepšení bývania, dovolenke... Pomôžte deťom hovoriť o alternatívnych možnostiach, niekedy ani netušia, čo koľko stojí. Určite to nie je niečo, čo by chceli počuť, ale čas, ktorý s niekým strávite, je zmysluplnejší než akýkoľvek darček.

Kúpite im všetko ihneď

Malé deti sa musia naučiť aký je rozdiel medzi tým čo chcú a čo potrebujú. V obchode dokážu urobiť cirkus, ak sa im želanie nesplní. Predísť takejto situácii sa dá vďaka stratégiám a diskusii o tom, ako veľmi niečo chcú. Do veku 5-6 rokov pomáha napríklad zoznam želaní. Staršie deti si ho môžu zapísať do notebooku, tie mladšie s vašou pomocou vytlačiť obrázok toho, po čom tak veľmi túžia. O dva dni neskôr už môžu zistiť, že to až tak veľmi ani nechcú.



Nenaučíte ich základné veci

Čo je debetná a čo kreditná karta? Aký je medzi nimi rozdiel? Je skutočne dôležité sadnúť si spolu s deťmi a poučiť ich o nebezpečenstvách. Napríklad s nadmerným míňaním prostredníctvom kreditnej karty. Ľudia často nechápu, ako funguje, netušia, že si berú pôžičku od banky s veľmi vysokou úrokovou sadzbou. Naopak debetné karty fungujú s vašimi peniazmi, nákupy sa premietnu do odchádzajúcich platieb z bežného účtu. Deti, ktoré tento rozdiel nepochopia, môžu ľahko spadnúť do dlhovej pasce, keď začnú kreditnú kartu používať v neskoršom veku, na strednej, či vysokej škole.







Veľké rozhodnutia nerobíte spoločne

Ak deti nie sú súčasťou procesu, keď si rodina kupuje auto alebo si plánuje dovolenku, pripravujete ich o dôležité finančné lekcie. Strácajú príležitosť naučiť sa akú hodnotu majú peniaze, len zriedkakedy tak pochopia, koľko čo v skutočnosti stojí. Mohli by si myslieť, že by bolo super kúpiť si luxusné auto, ale nemajú ani potuchy, čo by to znamenalo. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že neskôr nebudú mať všetky nástroje pre správne rozhodnutia v rodinnom ani pracovnom živote. Neporozumejú rozdielnym príjmom a životnému štýlu, ktorý sa spája s konkrétnym príjmom. Plánovanie dovolenky je možno zábavnejšie ako hovoriť o možnostiach kúpy konkrétnych typov automobilov. Hovorte s nimi o nákladoch, nech už to budú letenky, alebo cesta autom, o cene stravovania. To môže byť rozhovor aj na niekoľko dní, deti by v ňom mali pomôcť so svojimi nápadmi ako spoločne prežiť dobrú dovolenku.



Platíte za všetko

Odborníci odporúčajú, vždy nechať deti finančne prispievať. Ak niekto chce drahý iPhone, môže zaplatiť mesačné faktúry za dátové služby. Nemusí to byť vysoká suma, stačí prispievať len určitou časťou. Ak tieto peniaze dieťa nemá, musí si ich nejakým spôsobom zarobiť buď výpomocou doma, alebo brigádou vonku. Len vtedy dokáže, že o niečo má skutočný záujem.



Peniaze sú tabu

Nehovoriť doma o peniazoch je ako nehovoriť o sexe. Rovnako ako väčšina rodičov vedie rozhovor o intimite, aby ich deti boli na tieto veci pripravené, odporúča sa rovnako otvorene hovoriť aj o peniazoch. Stále však považujeme osobné financie a peniaze za určitý druh tabu. Samozrejme nemali by to byť náročné rozhovory s deťmi v predškolskom veku, ale v čase dospievania by s nimi rodičia mali určite hovoriť o nákladoch napríklad na ich štúdium. Ak sa naučia, čo znamená domáci rozpočet, bude to pre nich mať úžitok. Čím viac budete môcť svoje deti vzdelávať prostredníctvom príkladov zo skutočného života, aj keď si želáte, aby ste to robiť nemuseli, tým lepšie.