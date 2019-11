Zarábajú celebrity a generálni riaditelia príliš veľa? Pozrite si tento graf

Zdroj: MarketWatch

Foto:SITA/AP

dnes 13:16 -

Ako vidíte z nasledujúceho grafu, veľa ľudí dokáže zarábať veľa peňazí v americkom šoubiznise aj vo firemnom sektore.



Ale skúsme to porovnať s odmeňovaním maklérov na Wall Street. Taký Ken Griffin či James Simons si v roku 2016 každý zarobil 1,7 miliardy dolárov. Spoločne so zvyškom 25 najlepších zárobkov v odvetví hedžových fondov, získali približne 13 miliárd dolárov. V ostatnom kole odmeňovania obsadil prvú priečku Ray Dalio s dvoma miliardami dolárov, na druhom mieste za sebou nechal Simonsa.







Ako títo ľudia dokážu zarobiť toľko peňazí? Spravidla zarábajú 2 % zo spravovanej hodnoty aktív, a 20 % z poplatkov za výkon. V prípade Simonsa je to neuveriteľných 5 % a 44 %.