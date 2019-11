Švédska banka SEB tvrdí, že nevidela podozrivé transakcie v Estónsku

dnes 11:31 -

Podľa SVT podozrivé transakcie zahŕňali približne 475 miliónov švédskych korún (44,89 milióna eur) spojených s tzv. Magnitského aférou v Rusku. Peniaze sa presúvali cez účty SEB. Sergej Magnitskij bol ruským právnikom a zatkli ho v roku 2008 po tom, ako obvinil ruských predstaviteľov z účasti na rozsiahlych daňových podvodoch. V roku 2009 zomrel v moskovskom väzení po sťažnosti na zlé zaobchádzanie.



„Považujem za prekvapujúce, že nevideli, ako vo vlastnej klientskej základni, tak v niektorých protistranách, ktoré realizovali platby prostredníctvom ich klientskej základne, významné dôvody pre znepokojenie,“ uviedol vo vysielaní expert na pranie špinavých peňazí Graham Barrow.



Banka SEB v utorok (26. 11.) večer vo vyhlásení uviedla, že od roku 2005 do roku 2018 spracovala od nerezidentských klientov v Estónsku transakcie takmer za 26 miliárd eur, ktoré nespĺňali súčasné štandardy transparentnosti. Riaditeľ SEB Johan Torgeby sa snažil banku obhajovať: „Pri komplexnej analýze nášho podnikania v Pobaltí sme nevideli, že SEB sa systematicky používa na pranie špinavých peňazí,“ uviedol. Odhalenie televízie by mohlo banku potopiť hlbšie do škandálu s praním peňazí v Pobaltí, ktorý otriasol konkurenčnou Swedbank a dánskym veriteľom Danske Bank.

SEB sa darilo vyhnúť škandálu až do 15. novembra, keď uviedla, že ju kontaktovala televízia s tým, že sa chystá odvysielať reportáž v stredu 27. novembra.



Generálny riaditeľ konkurenčnej Swedbank Jens Henriksson po prepuknutí škandálu povedal, že banka sa chce dostať až ku koreňom podozrivého prevodu finančných prostriedkov od ruskej zbrojárskej spoločnosti, ktorý podľa SVT pravdepodobne porušil sankcie USA.



Swedbank stratila približne 40 % zo svojej trhovej hodnoty od obvinenia, že jej estónska pobočka spracovala podozrivé transakcie až do výšky 20 miliárd eur od prevažne ruských nerezidentov medzi rokmi 2010 a 2016.



Škandál v severskom bankovom sektore odštartovala v roku 2017 najväčšia dánska banka - Danske Bank. V septembri 2018 generálny riaditeľ Thomas Borgen rezignoval a banka podrobne opísala nedostatky v oblasti dodržiavania predpisov a kontroly.



Danske Bank je predmetom vyšetrovania vo viacerých krajinách pre podozrivé platby, ktoré prešli cez jej estónsku pobočku v rokoch 2007 až 2015 v objeme viac ako 200 miliárd eur. Je to jeden z najväčších odhalených škandálov v oblasti prania špinavých peňazí.