Najbohatší Európan kupuje klenotníctvo Tiffany

dnes 21:00 -

Aktuálne najbohatší Európan rozširuje svoje impérium, kupuje klenotníctvo Tiffany za 16 miliárd dolárov

Absolútna správa:

Francúzsky výrobca luxusného tovaru LVMH, ktorého vlastníkom je najbohatší Európan Bernard Arnault, rozšíri svoje impérium. Zhruba po mesiaci rokovaní a upravovaní ponuky sa dohodol na akvizícii americkej klenotníckej firmy Tiffany. Stalo sa tak po tom, ako svoju ponuku opätovne navýšil. Súčasná hodnota ponuky LVMH tak dosiahla viac než 16 miliárd dolárov. Pod koncern LVMH patria aktuálne také značky ako Louis Vuitton, Bulgari, Dior, Tag Heuer, Chaumet či Hublot.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Tiffany, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o vyše 6% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: + 24%). Tento prudký rast bol spôsobený ohlásenou správou od spoločnosti LVMH, ktorá súhlasila s akvizíciou Tiffany & Co za 135 USD za akciu v hotovosti. Spoločnosť sa venuje výrobe a predaju širokého sortimentu šepkárskych výrobkov.

Makro analýza dňa:

Čínsky minister zahraničia povedal, že zastavenie násilia a obnovenie poriadku v Hongkongu je teraz hlavná úloha. Centrálna vláda Číny pevne podporuje správkyňu Hongkongu Carrie Lam. Medzinárodný menový fond tento rok už tretíkrát zhoršil výhľad rastu ekonomiky Japonska pre tento rok. Dôvodom sú zvýšené riziká kvôli globálnemu ekonomickému spomaleniu. Hrubý domáci produkt tretej najväčšej ekonomiky sveta by mal tento rok vzrásť o 0,8 percenta namiesto doteraz očakávaných 0,9 percenta. Budúci rok má ekonomika ďalej spomaliť na pol percenta. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,78%, Hang Seng + 1,50%, CSI 300 + 0,73%.

Index podnikateľskej klímy IFO v Nemecku za november vzrástol na 95,0 bodov oproti predchádzajúcim 94,7 bodov po revízii. Index očakávaní takisto vzrástol, a to na 92,1 bodov oproti predchádzajúcim 91,6 bodov po revízii. Počet áut v Európe sa do roku 2025 zvýši z vlaňajších 263 miliónov na 273 miliónov vozidiel. Potom začne kvôli zdieľaniu a nástupe autonómnych vozidiel klesať a za ďalších 5 rokov sa zníži o 15 miliónov vyplýva to zo štúdie Digital Auto Report poradenskej spoločnosti PwC. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,55%, CAC 40 + 0,54%, DAX + 0,63%.

Spojené štáty uvažujú o zvýšení minimálneho veku pre nákup elektronických cigariet na 21 rokov, oznámil to prezident Donald Trump. Miliardár a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg oficiálne vstúpil do boja o Biely dom. Sedemdesiatsedemročný mediálny magnát vyhlásil, že Spojené štáty si nemôžu dovoliť mať ďalšie štyri roky v čele republikána Donalda Trumpa. Medzinárodné údaje Netflix International ukazujú, že používatelia neprechádzajú ku konkurenčnému streamingu Disney +. Napriek úsmevnému zádrhelu pri prezentácii svojho prvého elektromobilného pickupu Cybertruck, na neho má americká automobilka Tesla už 200 000 objednávok. Informoval o tom na svojom twitter účte CEO spoločnosti Elon Musk. Sériová výroba vozidla by pritom mala začať až ku koncu roka 2021. Musk elektromobil futuristických tvarov verejnosti predstavil vo štvrtok. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index + 0,65%, S&P500 + 0,67%, NASDAQ + 1,30%.

Roman Lechovič, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.