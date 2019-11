AKTUALIZÁCIA - ZDRAVOTNÍCTVO: SaS vyzýva ministerku zdravotníctva, aby jasne vysvetlila miliónové dotácie pre ziskové nemocnice

dnes 17:16 -

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí podľa strany SaS jasne vysvetliť miliónové dotácie pre ziskové nemocnice. Šéfka rezortu podľa nich udelila finančnú injekciu v podobe 14 mil. eur piatim akciovým spoločnostiam. "Na prvý pohľad to znie dobre, je tu však jeden veľký otáznik. Prečo ide tri mesiace pred voľbami dotovať ziskové nemocnice, zatiaľ čo napríklad 13 fakultných a univerzitných nemocníc, patriacich pod rezort zdravotníctva, zápasí s dlhmi? Čo je v skutočnosti za jej štedrosťou? Žiadame pani ministerku, aby jasne vysvetlila svoje kroky, ktoré spochybnil dokonca už aj Úrad vlády a ministerstvo financií," uviedla poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková.

Najviac z tejto sumy by mal podľa SaS získať Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, päť mil. eur. Tri milióny by mal dostať Východoslovenský onkologický ústav a po dva milióny Stredoslovenský a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a aj nemocnica v Poprade.

Ako v reakcii pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, rezort má záujem za účelom rozvoja investovať do zariadení, čo by malo viesť k ďalšiemu zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. "Zvýšenie základného imania v uvedených akciových spoločnostiach umožní ďalší rozvoj ich aktivít, ako aj poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom," povedala Eliášová. Ministerstvo zdravotníctva postupuje pri zvýšení základného imania v predmetných akciových spoločnostiach podľa Eliášovej zodpovedne, aby bolo v súlade s pravidlami Európskej únie, zákonnej úpravy v oblasti štátnej pomoci, ako aj s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Čo sa týka ďalších nemocníc, ministerstvo zdravotníctva podľa Eliášovej myslí na celý segment zdravotníctva. Tento rok sa mohli nemocnice uchádzať podľa nej o historicky najvyššiu sumu, a to 100 mil. eur z kapitálových výdavkov. "Tieto peniaze mohli investovať do rekonštrukcie, modernizácie či nového prístrojového vybavenia. O peniaze z kapitálových výdavkov sa mohli zdravotnícke zariadenia uchádzať aj v predchádzajúcich rokoch," pokračovala Eliášová. Nemocnice sa môžu uchádzať aj o peniaze z eurofondov, ktoré môžu investovať do svojho rozvoja.