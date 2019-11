Môžeme veriť kryptomenám? Už ich zaniklo viac než tisíc

Zdroj: theconversation

"Stále som presvedčený, že kryptu sa v nasledujúcich desaťročiach otvoria nové možnosti na usporiadanie sveta a som presvedčený, že v konečnom dôsledku ethereum opäť porastie," napísal Dan Conway, ktorý vsadil všetky rodinné úspory a ešte si vzal aj pôžičku. Evidentne patrí k tým, ktorí kryptu veria. Hoci mnohé digitálne aktíva sa na trh uvádzali za hlasných fanfár, časom upadli do zabudnutia a skončili, pretože sa im verejnosť aj investori vyhýbali.



Čo je za tým, že takéto veľké množstvo projektov padlo?



Sú to z časti neopodstatnené očakávania na práve formujúcom sa trhu, dotcom bublina z 90-tych rokov je dokonalým príkladom. Zároveň však na tom majú svoj podiel aj vývojári kryptomien, ktorí už tradične strávili príliš málo času návrhom riešenia obchodného použitia týchto mincí a žetónov. Až keď ich uviedli na trh zistili, že ich nápad je niečo, čo tu už máme. Opätovne sa objavujú kópie už úspešnej mince, oznamy ako napríklad „minca x je nový bitcoín“. Trh už predsa bitcoiny má a stále je po nich dopyt, o čom svedčí aj 18. miliónty bitcoin, ktorý sa vyťažil minulý mesiac. A do tretice sú tu regulačné orgány neschopné držať krok s rýchlym vývojom na trhu kryptomien. Tieto druhy chýb sa nepochybne nepodarí tak rýchlo vychytať.







Pred jedenástimi rokmi niekto pod pseudonymom Satoshi Nakamoto zmenil zavedený výraz peniaze vydaním svojej dnes už slávnej bielej knihy, v ktorej načrtol víziu fungovania bitcoinov. Na trhu sa objavili altcoiny, malé tímy vývojárov sa rozhodli položiť svet tradičných financií a centrálnych bánk na kolená decentralizovanými výmennými jednotkami, ktoré boli mimo kontroly kohokoľvek. Stačilo pár rokov a títo zabijaci bánk boli do veľkej miery asimilovaní veľkými finančnými inštitúciami, proti ktorým sa kedysi snažili bojovať. Dnes môžeme vstúpiť do fázy, v ktorej iba veľké inštitúcie budú schopné generovať zisk z návrhu kryptomien. Zdá sa čoraz pravdepodobnejšie, že budúcu revolučnú bielu knihu vydá globálna firma s miliardami dolárov, čo bude prinajmenšom ironické. Mnoho ďalších kryptomien budúcnosť neprežije, jednoducho preto, že nemajú zdroje na to, aby mohli konkurovať týmto obrovským inštitúciám. Utopené náklady do kryptomien poháňa sen ovládnuť budúcnosť peňazí. V mnohých prípadoch to ale stačiť nebude.





Aby bola kryptomena úspešná, musia sa stať dve veci: musí existovať dôvod, prečo ju ľudia chcú používať, a musia systému dôverovať. Ľudia všeobecne dôverujú minci alebo žetónu založenej na technológii blockchain, s decentralizovaným kryptografickým účtovným systémom, na ktorých je celé toto odvetvie postavené. To znamená, že na základe čoho trh rozhodne, či bude nová minca úspešná alebo nie, je hlavne možnosť použitia. V súčasnosti existujú altcoiny, ktoré ponúkajú všetko od nových spôsobov financovania webovej reklamy až po výmenné jednotky v hernom svete. Všeobecnejšie povedané, vo svete, v ktorom už nestačí jednoducho tvrdiť, že máme lepší bitcoin, sa pozornosť trhu posunula smerom k stablecoinom. To sú kryptomeny navrhnuté tak, aby zabránili divokým cenovým výkyvom tým, že sú naviazané alebo kryté aktívami, ako sú tradičné meny alebo drahé kovy. Majú povzbudiť ľudí, aby používali kryptomenu na každodenné nákupy a predaje, a zároveň ponúkajú obchodníkom stabilné úložisko hodnoty na mnohých kryptoburzách, na ktorých tradičné meny nenájdeme. Skutočnosť, že uvedenie takýchto mincí do prevádzky vyžaduje značné finančné zdroje a infraštruktúru, opäť tlačí do popredia veľké inštitúcie. Ako sme aj v ostatnom čase svedkami pokusu Facebooku uviesť na trh stabilné mince menom Libra.





Kryptomeny sú rovnako ako pre fanúšikov digitálnych mien zaujímavé aj pre podvodníkov. Mnoho investorov prišlo o svoje peniaze v dôsledku podvodov v kryptosvete. Jedným z nedávnych podvodov bola Ponziho schéma OneCoin, v ktorom boli investorom prisľúbené zaručené 300 % výnosy za investovanie bitcoinov alebo amerických dolárov. Peniaze mali byť použité na devízové ​​opcie a altcoiny, ale namiesto toho sa údajne použili na vyplatenie vstupu ďalších investorov do systému. Časopis Fortune nedávno špekuloval, že spoločnosť OneCoin mohla spôsobiť straty presahujúce 19,4 miliárd dolárov, čo je viac ako v roku 2008 znášali obete Bernieho Maddoffa. Trochu iná situácia sa odohrala na burze Bitconnect, investori si na nej mohli vymeniť bitcoiny za Bitconnect mince. Tie sa mali požičiavať s výnosom až do 120 % ročne. Po dlhotrvajúcich obvineniach, že aj v tomto prípade ide o Ponziho schému, nakoniec zasiahli americké orgány a v minulom roku burza skončila. Mince Bitconnect stratili 90 %, čím vytvorili obrovské straty, hoci stále ešte existujú a obchoduje sa s nimi aj dnes.





Ďalším problémom sú útoky hackerov na burzy. Najslávnejším príkladom je útok na MtGox z roku 2014, pri ktorom bolo ukradnutých a nikdy nevrátených viac ako 850 000 bitcoinov. Nedávno bola burza Binance, jedna z najväčších na svete, niekoľkokrát napadnutá, čo investorov vyšlo na desiatky miliónov dolárov.

Ďalší alarmujúci prípad sa spája s menom Geralda Cottena, 30-ročného zakladateľa kanadskej burzy Quadriga. Ten pred rokom zomrel a nikto iný nemal prístup k heslám. Výsledok: investície 115 000 zákazníkov v hodnote 137 miliónov USD boli nedosiahnuteľné. Keď sa súdom vybranému audítorovi nakoniec podarilo získať prístup na jeho účet, ukázalo sa, že všetky aktíva boli predané už mesiace predtým, ako Cotten zomrel.

Dá sa očakávať, že tieto druhy problémov budú pokračovať. A nemalo by to byť pre nikoho nič prekvapujúce. Hovoríme o toxickej kombinácii anonymnej technológie, ktorá je do značnej miery neregulovaná, nezrozumiteľná a lacná a ľahko sa rozširuje po celom svete. Aj napriek značnému technologickému pokroku, zdá sa stále ešte žijeme vo svete, v ktorom sú mnohí ľudia ochotní bozkávať žaby pri hľadaní lukratívneho princa.