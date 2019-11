Prvý prejav novej šéfky ECB: Lagardeová hovorí o posune v svetovej ekonomike

Zdroj: CNBC;MW

„Začíname vidieť globálny posun - najmä vďaka rozvíjajúcim sa trhom - od vonkajšieho dopytu k domácemu dopytu, od investícií k spotrebe a od výroby k službám,“ uviedla Lagardeová na Európskej bankovej konferencii vo Frankfurte.

Rozvíjajúce sa krajiny sa často spoliehali na globálny obchodný a dodávateľský reťazec, aby podporili svoj hospodársky rast. Konflikty v rámci svetového obchodu však narúšajú ich ekonomické modely, uviedla bývalá šéfka Medzinárodného menového fondu a dodala, že je to tak aj v Európe. „Svetový obchod sa preskupuje, pretože nové technológie narúšajú konvenčné dodávateľské reťazce a organizáciu pracovísk a nové riziká vyplývajú aj zo zmeny klímy. Toto všetko má samozrejme dôsledky pre náš vonkajší sektor, v neposlednom rade preto, že vývozy eurozóny sú intenzívne investované do kapitálu a medziproduktov,“ uviedla.





Údaje z Európskeho štatistického úradu začiatkom tohto mesiaca ukázali, že eurozóna vyviezla v septembri 2019 tovar v celkovej hodnote 196,2 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,2 %, čo v septembri prispelo k prebytku v obchodovaní s tovarom so zvyškom sveta vo výške 18,7 miliárd eur. „Európa musí inovovať a investovať, aby reagovala na tieto výzvy a zachovala si svoju konkurencieschopnosť z dlhodobého hľadiska. Naznačuje to však aj to, že vysoká miera rastu obchodu, na ktorú sme zvyknutí, už viac nie je absolútnou istotou,“ varovala Lagardeová.

Uviedla, že ECB v blízkej budúcnosti uskutoční „strategické preskúmanie“ a že menová politika by mohla dosiahnuť svoj cieľ rýchlejšie s menšími vedľajšími účinkami, ak by ju podporovali aj iné politiky. Lagardeová túto pomoc očakáva od fiškálnej politiky, a to nielen na súhrnnej úrovni, ale aj „produktívnejším, digitálnejším a ekologickejším“ postojom.



Lagardeová tiež vyzvala na dokončenie jednotného digitálneho trhu, únie kapitálových trhov a jednotného trhu služieb. Euro ovplyvnené aj novými údajmi PMI, posilnilo z 1.1061 dolára na 1,1074 dolára.