Zisk amerického odevného reťazca Gap klesol takmer o polovicu

dnes 9:01 -

Zisk Gap dosiahol v 3. kvartáli obchodného roka 2019/2020, ktorý sa skončil 2. novembra, 140 miliónov USD (126,23 milióna eur), zatiaľ čo v 3. štvrťroku minulého obchodného roka zaznamenala firma zisk 266 miliónov USD. Bez započítania mimoriadnych položiek zisk dosiahol 199 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 53 centov. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 51 centov.

Tržby klesli o 2,2 % na 4 miliardy USD a sledovanejšie tržby z obchodov otvorených viac než rok zaznamenali pokles o 4 %. V tomto prípade tak firma zaostala za odhadmi, keďže trhy počítali s poklesom porovnateľných tržieb o 2,3 %.

Vo výraznej miere sa pod výsledky podpísala značka Old Navy, ktorá v minulosti kompenzovala slabšie výsledky rovnomennej značky Gap a značky Banana Republic. V poslednom období sa však najmä jej dámskemu oblečeniu nedarí a firma priznala, že "pustila zo zreteľa, čo zákazníci značky Old Navy skutočne oceňujú". Porovnateľné tržby Old Navy klesli o 4 %, v prípade Banana Republic o 3 % a značky Gap o 7 %.

Aj napriek slabším výsledkom však firma dodala, že pokračuje vo svojich plánoch odčleniť značku Old Navy do samostatnej firmy, z čoho by mali ťažiť Old Navy aj značka Gap. K tomu by malo dôjsť v polovici budúceho roka. Spoločnosť okrem toho dodala, že začiatkom roka 2020 plánuje stiahnuť značku Old Navy z čínskeho trhu a namiesto toho sa chce zamerať na trhy v Severnej Amerike.