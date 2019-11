Investori veria startupom: Tie európske získali rekordné financovanie

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/Pavel Neubauer

dnes 11:09 -

Podľa správy, ktorú zverejnila vo štvrtok londýnska spoločnosť s rizikovým kapitálom Atomico, je za rekordnou sumou niekoľko skutočne veľkých kôl financovaní, investícií vo výške 100 miliónov dolárov alebo viac, čo predstavuje 40 % obchodov. „Schopnosť európskych spoločností priťahovať tak masívne kolá financovania patrí k charakteristickými zmenám, čo sa odráža na celkovej úrovni kapitálu investovaného do európskych technológií,“ povedal Tom Wehmeier, vedúci prieskumu v Atomico pre CNBC.



V roku 2018 bolo do technologického priemyslu v regióne investovaných celkovo 24,6 miliárd dolárov, zatiaľ čo rok predtým, 22,6 miliárd dolárov. V tomto roku získala napríklad britská aplikácia na dodávku potravín Deliveroo v máji 575 miliónov dolárov, alebo zdravotnícka firma Babylon 550 miliónov dolárov, v auguste ju podporil štátny fond Saudskej Arábie.

Wehmeier z Atomico ocenil schopnosť európskeho technologického sektora konkurovať Silicon Valley a Číne. „Máme úžasných ľudí, vybudovali sme silné a angažované komunity, ktoré týmto ľuďom umožňujú stretávať sa, aby sa podelili o svoje vedomosti a skúsenosti.“

V Európe sa darí predovšetkým fintech spoločnostiam, odvetvie finančných technológií sa dostalo na prvé miesto v porovnaní s ostatnými odvetviami, začínajúce firmy získali viac ako 9 miliárd dolárov. Napríklad nemecká N26 získala 470 miliónov dolárov a švédska platobná firma Klarna 460 miliónov dolárov rizikového kapitálu. Európa je v súčasnosti domovom 99 jednorožcov alebo začínajúcich firiem s ocenením jedna miliarda dolárov alebo viac. Pred piatimi rokmi to bolo len 22 takto vysoko ocenených startupov.





Globálny technologický sektor ale toľko dôvery nemá. Ide o rastúci skepticizmus zo strany investorov najmä v súvislosti nadmerným počiatočným ocenením firiem a ich nedostatkom ziskovosti. Počiatočná verejná ponuka (IPO) spoločnosti WeWork a následná záchranná dohoda so SoftBank nedávno tieto obavy ešte viac zvýraznili. V správe spoločnosti Atomico sa uvádza, že počet IPO európskych technologických klesol v tomto roku na 33, v porovnaní s 878 v roku 2018. A ani jedna technologická spoločnosť podporovaná rizikovým kapitálom nešla na burzu s ohodnotením na 1 miliardu dolárov alebo viac. Wehmeier povedal, že si nemyslí, že debakel WeWork znížil ochotu investorov podporovať stratové spoločnosti, ale je pravda, že v ostatných mesiacoch sa investori „viac zameriavali“ na cestu k ziskovosti. Dodal, že hoci počiatočné ocenenia v USA prudko rastú na obrovskú úroveň, medzi americkými a európskymi trhmi stále existuje „veľký rozdiel“, ktorý by ale časom mal zmiznúť. „Čiastočne by zľava mala zmiznúť, pretože v skutočnosti to, čo tu vyrastá, sú spoločnosti, ktoré začínajú byť lídrami na svetovom trhu v príslušných odvetviach.“