Chcete ozaj dobre investovať? Cena ružových diamantov stúpla za posledných 20 rokov o 500 percent

dnes 9:00 -

Dekáda farebných diamantov

Svetový trh s farebnými diamantmi je komplexný a vysoko špecializovaný. Táto komodita je obchodovaná iba vo veľmi nízkom a limitovanom objeme, má vyhranenú skupinu kupcov, ceny sa odvíjajú od výnimočných príležitostí a aj minimálny rozdiel farby diamantu môže mať obrovský vplyv na jeho cenu. „Už len trocha vyššia sýtosť farby spôsobuje astronomický rozdiel v cene pri rovnakej veľkosti diamantu“, hovorí Alojz Ryšavý zo spoločnosti ALO diamonds.

Trojica šampiónov

Vzácnu farebnú trojicu diamantov predstavujú ružové, modré a červené diamanty. Podľa štatistík Amerického gemologického inštitútu (Gemological Institute of America – GIA) z desaťtisíc vyťažených diamantov je iba jeden farebný. Ako obzvlášť vzácne označuje GIA červené diamanty, ktoré sú súčasťou farebnej škály ružových diamantov, pretože sú tými najzriedkavejšími v prírode.

Za posledných desať rokov vykazuje index luxusných investícií stabilné celkové zhodnotenie pri šperkoch na úrovni 112 percent a pri farebných diamantoch na úrovni 113 percent. Vzhľadom na vyváženie portfólia investiční odborníci odporúčajú, aby diamanty a investičné šperky tvorili desať percent hodnoty majetku.

Ružová je kráľovná

Vysoko žiadaným artiklom sa stávajú ružové diamanty. Rastúci záujem dokazuje aj ich neustále stúpajúca cena, ktorá za ostatné dve dekády stúpla o 500 percent. Najvyššie celkové zhodnotenie v roku 2019 zaznamenali ružové diamanty vo farebnej saturácii fancy vivid pink, ktoré za 14 rokov dosiahli neuveriteľné zhodnotenie 402,6 percenta.

V súčasnosti je na predaj iba jeden veľký ružový diamant vo farebnej škále fancy vivid purple-pink s váhou 14,8 karátu a nesie názov Spirit of the Rose. Vyvolávacia cena sa odhaduje na 60 miliónov amerických dolárov a do dražby bude ponúknutý na jeseň tohto roku.

Modrá je modrá

V celosvetovej produkcii diamantov je iba 0,02 percenta modrých a produkuje ich iba niekoľko baní na svete. Ťažia sa približne štyrikrát hlbšie ako väčšina ostatných diamantov, čo predstavuje až 600 kilometrov. Podľa Fancy Color Diamond Indexu stúpli ceny modrých diamantov v druhom kvartáli 2019 o 1,1 percenta v medziročnom porovnaní. Za vôbec najdrahší farebný diamant sa považuje Hope Diamond, ktorý je okrem farby a karátu výnimočný tým, že sa už sto rokov nedražil a je ako dar uložený v Prírodovednom múzeu.

Ešte vyššia hodnota

Originálne spracované šperky a dokonalý výbrus zvyšujú hodnotu drahokamov rádovo o dve desiatky percent. „Farebné diamanty sa osádzajú ako solitéry alebo ako najväčší kameň v bielom zlate doplnený bielymi diamantmi, keďže číry lesk až zázračne zvýrazňuje zafarbenie,“ odporúča popredný európsky klenotník Alojz Ryšavý.