Wall Street: Libra ako najlepšia stávka na rok 2020

Do konca roku 2020 stúpne libra v páre s dolárom o takmer 8 % na 1,39 čo bude najvyššia úroveň za posledných 18 mesiacov. Predpovedá to Bank of America Merrill Lynch na základe predpokladu, že konzervatívci získajú vo voľbách 12. decembra úplnú väčšinu a tým zmizne časť neistôt ohľadom brexitu, vďaka ktorým je libra "výrazne podhodnotená".

Mena Veľkej Británie mala v druhej polovici tohto roka na páre s americkým dolárom najlepší výkon a obchodníci znižujú svoje očakávania, že by Veľká Británia odišla z Európskej únie bez dohody. Konzervatívci na čele s premiérom Borisom Johnsonom držia vo väčšine volebných prieskumov popredné priečky. Ich cieľom je získať volebnú väčšinu, pretlačiť svoju dohodu o brexite v parlamente a vystúpiť z bloku do 31. januára.

"Zúrivosť tohto kroku svedčí o tom, že by trh nerád prepásol možný začiatok zmysluplného zhodnotenia libry," napísali stratégovia z Bank of America. "S odstránením neistoty by sa pár libra-dolár mal pohybovať smerom k 1,40 USD." Libra sa aktuálne obchoduje okolo 1,29 za USD po tom, čo od konca septembra posilnila voči doláru o 5 %.





Aj ostatné veľké americké banky vsádzajú na rally libry. Morgan Stanley odporúča túto menu proti doláru kúpiť s cieľom 1,40 USD. Do polovice roka odhaduje JPMorgan Chase & Co hladinu 1,33 USD, zatiaľ čo Goldman Sachs Group počíta v najbližších mesiacoch s rally na 1,35 USD, pokiaľ by konzervatívci získali väčšinu a s brexitem pohnú.

Nie je to prvýkrát, čo je libra podľa Bank of America jedným z najpresvedčivejších obchodov roka. Na konci roku 2017 bola tiež medzi niekoľkými odporúčaniami Merrill Lynch. Namiesto toho ale klesla voči doláru takmer o 6 %.

Utorková televízna debata medzi Johnsonom, ktorý hovorí o tom, že vďaka jeho brexitovej dohode sa "uvoľní potenciál" Veľkej Británie, a lídrom labouristov Jeremym Corbynom, vyhodnotili diváci ako remízu, čo výraznejší pokrok nenaznačuje. Podľa väčšiny prieskumov vedú konzervatívci dvojciferným číslom, hoci podobné čísla pred poslednými voľbami v roku 2017 nedokázali predpovedať popularitu Corbyna, ktorý zbavil konzervatívcov parlamentnej väčšiny.